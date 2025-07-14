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Яркий и трогательный – побывали на спектакле «Шагал… Шагал…» в Витебске

14 июля 2025 13:40
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Марк Шагал – это не просто имя, а символ живописи. Родившись в еврейской семье в белорусском городке, он сумел, достичь художественного Олимпа. Его картины – это необычное сочетание фантазии и реальности, которое раскрывает глубины души художника. В фестивальном Витебске во дворе дома-музея великого автора прошел яркий и трогательный спектакль «Шагал… Шагал…».

Яркий и трогательный – побывали на спектакле «Шагал… Шагал…» в Витебске-2

Спектакль стал живым гимном городу молодости и вдохновения Марка Шагала – Витебску, где в 20-х годах кипела бурная политическая и культурная жизнь. На сцене ожили события тех лет: юный художник, его заботливая мама и отец, первое волнение перед очаровательной Оленькой, внучкой соседки Степановны и настоящая любовь – Белла. Зрители погрузились в атмосферу тех лет, когда Марк только начинал свой путь и даже не подозревал о будущей славе в Париже.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # Театр

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