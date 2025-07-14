Огненное состязание – побывали на конкурсе кузнечного мастерства в Витебске

Конкурс кузнечного мастерства «Зніч» стал ярким событием в культурной жизни Витебска. В этом огненном состязании приняли участие 13 мастеров из Беларуси и России, демонстрируя фантазию и любовь к ремеслу.

Татьяна Лапкова, член жюри:

В первую очередь все жюри наше знакомиться с домашними коллекциями, которые сегодня представляют здесь мастера на площадках. Естественно, это диалог с автором. Естественно, это работа, которую создадут авторы здесь на площадках. Потому что каждый создает какую-то свою работу. Кто-то в традиционных техниках, кто-то – не в традиционных. В общем, каждый создает уникальную работу, которая в совокупности потом оценится жюри.