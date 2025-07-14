«У нас самый народный проект». Олег Газманов рассказал о движении «Газманов-Родники»

Олег Газманов, народный артист Российской Федерации:

Дело в том, что у меня уже третий год идет проект, сначала он назывался проектом, проект «Родники». Сейчас это уже целое движение, называется «Газманов-Родники». Это движение охватывает уже около десяти миллионов человек в России. Я думаю, и в Беларуси тоже участвуют в нем, потому что это, мне кажется, не имеющий аналогов проект, призванный к тому, чтобы найти для хороших певцов, вокалистов правильные песни. В репертуарах всегда не хватает хороших песен, хороших стихов. За первый же год нам прислали более десяти тысяч произведений. Это невозможно было прослушать вообще. Мы придумали такую экосистему, которая сама себя продвигает, выявляет лучших и так далее. То есть за лучшие песни и стихи, за лучших вокалистов, разные рубрики у нас там, за лучшие голосует народ. Поэтому у нас самый народный проект. И уже в самом конце наше жюри, каждому по 100 песен выделяется, которые прошли этот народный фильтр, мы уже смотрим. Каждый независимо голосует за свою сотню, кто там лучший. Потом мы собираемся и ставим оценки, смотрим, кто перспективный. У нас даже нет возрастных разделений.

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