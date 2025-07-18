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Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни

18 июля 2025 16:12
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Каждое лето в июльские дни древнейший город на берегу Западной Двины становится центром притяжения для множества зарубежных гостей. Здесь объединяются культуры и звучит голос дружбы на разных языках и в разных жанрах. В 2025 году васильковый праздник встретил рекордное количество гостей: свыше 7 тысяч из 44 стран, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. 

Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни-2

Под аккомпанемент сводного оркестра на фестивальной сцене выступили мэтры белорусской и российской эстрады: Анатолий Ярмоленко, Лариса Долина, Владимир и Марина Девятовы, Александр Панайотов. Неповторимым колоритом со зрителем делились творческие коллективы из разных регионов России. Не обошлось и без «звездных» юбилеев. Свое 70‑летие с витебской публикой отметил российский композитор и музыкант Ким Брейтбург. Строки из его песни «Две сестры» подпевал весь амфитеатр.

Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни-4

Алексей Гоман, певец (Россия):
Я всегда к этой песне трепетно отношусь, особенно сейчас, в наше тревожное время, как хорошо, что мы все дружны. 

Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни-6

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Белорусы всегда были в хороших отношениях с братьями из России. Когда я выхожу на сцену, я всегда благодарю россиян за то, что они поняли, приняли и полюбили наши песни. 

Анатолий Ярмоленко про «Славянский базар»: это мировой бренд, подобных мероприятий сегодня нет – подробности здесь.

Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни-8

За творческое воплощение дружбы между народами двух стран деятелям культуры и искусств Беларуси и России вручены дипломы и памятные призы от Постоянного комитета Союзного государства. Среди тех, кто удостоен высокой награды, белорусская режиссер-постановщик Агата Моцко, ректор Всероссийского университета кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев, заведующая отделом массовых мероприятий Центрального музея Победы Инна Коваленко.

Подробности в видео

# Фестиваль # Славянский базар в Витебске # Анатолий Ярмоленко

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