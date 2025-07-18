Ярмоленко: когда выхожу на сцену, всегда благодарю россиян, что они поняли, приняли и полюбили наши песни

Каждое лето в июльские дни древнейший город на берегу Западной Двины становится центром притяжения для множества зарубежных гостей. Здесь объединяются культуры и звучит голос дружбы на разных языках и в разных жанрах. В 2025 году васильковый праздник встретил рекордное количество гостей: свыше 7 тысяч из 44 стран, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ.

Под аккомпанемент сводного оркестра на фестивальной сцене выступили мэтры белорусской и российской эстрады: Анатолий Ярмоленко, Лариса Долина, Владимир и Марина Девятовы, Александр Панайотов. Неповторимым колоритом со зрителем делились творческие коллективы из разных регионов России. Не обошлось и без «звездных» юбилеев. Свое 70‑летие с витебской публикой отметил российский композитор и музыкант Ким Брейтбург. Строки из его песни «Две сестры» подпевал весь амфитеатр.

Алексей Гоман, певец (Россия):

Я всегда к этой песне трепетно отношусь, особенно сейчас, в наше тревожное время, как хорошо, что мы все дружны.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Белорусы всегда были в хороших отношениях с братьями из России. Когда я выхожу на сцену, я всегда благодарю россиян за то, что они поняли, приняли и полюбили наши песни. Анатолий Ярмоленко про «Славянский базар»: это мировой бренд, подобных мероприятий сегодня нет – подробности здесь.