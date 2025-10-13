Новости по тегу #Штрафы

«Это однозначно сразу административная ответственность, если несанкционированное дерево удаляется в городе. Цветок даже, если человек сорвет с клумбы, может получить десять базовых».
Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберутся в нормотворчестве для автосферы.
«У нас промониторено было больше 1800 объектов, а юридических лиц, которых мы привлекли – это где-то 170, чуть больше 170 субъектов, поэтому я бы не сказал, что это массовое нарушение, но они все равно выявляются».
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