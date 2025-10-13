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Новости по тегу #Штрафы

Как наказывают за сорванные с клумбы цветы или срубленное дерево? Ответил председатель Мингорсовета
13 октября 2025 16:13

Как наказывают за сорванные с клумбы цветы или срубленное дерево? Ответил председатель Мингорсовета

Как работает новый порядок парковок в Беларуси и за что платят водители? Анонс «По существу»
09 июня 2025 12:41

Как работает новый порядок парковок в Беларуси и за что платят водители? Анонс «По существу»

За текущий год за нарушение ценового законодательства оштрафовали уже на 250 тысяч рублей – Вежновец
19 мая 2025 16:48

За текущий год за нарушение ценового законодательства оштрафовали уже на 250 тысяч рублей – Вежновец

В Британии сумму штрафа за безбилетный проезд увеличат в 5 раз
03 ноября 2022 06:59

В Британии сумму штрафа за безбилетный проезд увеличат в 5 раз

В Португалии оштрафовали мэрию Лиссабона. Бывший мэр делился секретной информацией
15 января 2022 16:00

В Португалии оштрафовали мэрию Лиссабона. Бывший мэр делился секретной информацией

​Туристам Сардинии грозят штрафы до 3 тысяч евро за кражу песка и ракушек
07 июня 2021 13:01

​Туристам Сардинии грозят штрафы до 3 тысяч евро за кражу песка и ракушек

«Установлены фотоловушки». Как ищут тех, кто собирает берёзовый сок в неположенном месте?
12 апреля 2021 12:26

«Установлены фотоловушки». Как ищут тех, кто собирает берёзовый сок в неположенном месте?

Президент России утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам
24 февраля 2021 13:12

Президент России утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам

Необычное наказание для тех, кто превышает скорость, начнёт действовать с декабря в Эстонии
09 сентября 2020 09:34

Необычное наказание для тех, кто превышает скорость, начнёт действовать с декабря в Эстонии

За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство
28 мая 2020 14:39

За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

Какой штраф предусмотрен за то, что самостоятельно спилил дерево
21 апреля 2020 11:06

Какой штраф предусмотрен за то, что самостоятельно спилил дерево

Какой штраф грозит за выжигание травы?
10 апреля 2019 14:18

Какой штраф грозит за выжигание травы?