«Установлены фотоловушки». Как ищут тех, кто собирает берёзовый сок в неположенном месте?

Новости Беларуси. Как известно, у многих наших любимых деликатесов есть свой сезон. Например, самые сахарные арбузы в сентябре, самая сладкая черника в июле, а самый вкусный березовый сок прямо сейчас. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, откуда берется самый-самый вкусный лесной нектар в Беларуси.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Пока снимали, гуляли по лесу и обратили внимание, что на многих деревьях есть красные и оранжевые отметки. Что они означают?

Дмитрий Манько, лесничий Пасекского лесничества Стародорожского опытного лесхоза:

На местности участок для сбора сока ограничен визиром. То есть за пределами этих полосок собирать сок нельзя. Вадим Смоляк:

Насколько эта граница большая? Это эти 200 мешков, где стоят, вы сразу их ограничиваете. Сразу понятно, что здесь идет сбор, а здесь уже нельзя. Дмитрий Манько:

Правильно.

Вадим Смоляк:

Что будет, если все-таки начать здесь собирать сок? Дмитрий Манько:

За незаконный сбор сока предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для физических лиц до 20 базовых, для индивидуальных предпринимателей до 100 базовых.

– Вы не замечали, чтобы тут люди ходили, кто-то на сок засматривался?

– Нет, никому это не надо.

– Кто захочет, тот в магазине купит?

– Естественно. Вадим Смоляк:

Несмотря на то, что здесь всегда есть люди, можно не заметить. Есть ли у вас устройства, которые следят за тем, чтобы здесь никто не ходил?

Дмитрий Манько:

Да, на всех подъездных путях у нас установлены средства фото и видеофиксации, фотоловушки. Вадим Смоляк:

Бывали случаи, когда ловили нарушителей, которые сок хотели бесплатно? Может, брали у дерева за границей или пытались ваши мешки украсть? Дмитрий Манько:

С соком у нас не попадались, но были нарушения выявлены с помощью фотоловушки. Дрова воровали где-то. И во время пожароопасного периода мы их развешиваем. Во время пожароопасного периода у нас запрет на посещение леса действует. Вешаем на дороге, смотрим, кто нарушает.

Вадим Смоляк:

Я так понимаю, что любой желающий может обратиться и купить сок?

Дмитрий Манько:

Да, у нас есть участок для населения, где население самостоятельно может готовить. Также продаем готовый сок. Цена символическая – 24 копейки за литр. Вадим Смоляк:

Если я все-таки не хочу покупать, а хочу прийти и собрать, хочу сам подготовить дерево, из него получать сок. Могу ли я это сделать?