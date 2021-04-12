«Установлены фотоловушки». Как ищут тех, кто собирает берёзовый сок в неположенном месте?
Новости Беларуси. Как известно, у многих наших любимых деликатесов есть свой сезон. Например, самые сахарные арбузы в сентябре, самая сладкая черника в июле, а самый вкусный березовый сок прямо сейчас. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, откуда берется самый-самый вкусный лесной нектар в Беларуси.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Пока снимали, гуляли по лесу и обратили внимание, что на многих деревьях есть красные и оранжевые отметки. Что они означают?
Дмитрий Манько, лесничий Пасекского лесничества Стародорожского опытного лесхоза:
На местности участок для сбора сока ограничен визиром. То есть за пределами этих полосок собирать сок нельзя.
Вадим Смоляк:
Насколько эта граница большая? Это эти 200 мешков, где стоят, вы сразу их ограничиваете. Сразу понятно, что здесь идет сбор, а здесь уже нельзя.
Дмитрий Манько:
Правильно.
Вадим Смоляк:
Что будет, если все-таки начать здесь собирать сок?
Дмитрий Манько:
За незаконный сбор сока предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для физических лиц до 20 базовых, для индивидуальных предпринимателей до 100 базовых.
– Вы не замечали, чтобы тут люди ходили, кто-то на сок засматривался?
– Нет, никому это не надо.
– Кто захочет, тот в магазине купит?
– Естественно.
Вадим Смоляк:
Несмотря на то, что здесь всегда есть люди, можно не заметить. Есть ли у вас устройства, которые следят за тем, чтобы здесь никто не ходил?
Дмитрий Манько:
Да, на всех подъездных путях у нас установлены средства фото и видеофиксации, фотоловушки.
Вадим Смоляк:
Бывали случаи, когда ловили нарушителей, которые сок хотели бесплатно? Может, брали у дерева за границей или пытались ваши мешки украсть?
Дмитрий Манько:
С соком у нас не попадались, но были нарушения выявлены с помощью фотоловушки. Дрова воровали где-то. И во время пожароопасного периода мы их развешиваем. Во время пожароопасного периода у нас запрет на посещение леса действует. Вешаем на дороге, смотрим, кто нарушает.
Вадим Смоляк:
Я так понимаю, что любой желающий может обратиться и купить сок?
Дмитрий Манько:
Да, у нас есть участок для населения, где население самостоятельно может готовить. Также продаем готовый сок. Цена символическая – 24 копейки за литр.
Вадим Смоляк:
Если я все-таки не хочу покупать, а хочу прийти и собрать, хочу сам подготовить дерево, из него получать сок. Могу ли я это сделать?
Дмитрий Манько:
Любой желающий может обратиться в лесничество, написать заявление. На основании этого заявления мы выделяем человеку участок, показываем, где он находится. Человек собирает без всяких проблем. Мы контролируем, чтобы соблюдались все параметры подсочки.
«Диаметр дерева должен быть более 20 сантиметров». Узнали у специалиста, как правильно собирать березовый сок – подробнее здесь.