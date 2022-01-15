В Португалии оштрафовали мэрию Лиссабона. Бывший мэр делился секретной информацией

В течение четырех лет бывший мэр португальской столицы регулярно делился секретной информацией с представителями других государств. Штраф по результатам расследования португальской Комиссии по защите данных в другое время мог быть и больше. На этот раз мэрию просто пожалели: ее убытки в пандемию и без того большие.