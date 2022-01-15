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В Португалии оштрафовали мэрию Лиссабона. Бывший мэр делился секретной информацией

15 января 2022 16:00
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Новости Португалии. Оштрафована мэрия Лиссабона. За передачу иностранным посольствам личных данных митингующих они должны будут выплатить более миллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Португалии оштрафовали мэрию Лиссабона. Бывший мэр делился секретной информацией-1

В течение четырех лет бывший мэр португальской столицы регулярно делился секретной информацией с представителями других государств. Штраф по результатам расследования португальской Комиссии по защите данных в другое время мог быть и больше. На этот раз мэрию просто пожалели: ее убытки в пандемию и без того большие.  

# Штрафы # Фернандо Медина # Фотофакт

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