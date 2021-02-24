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Президент России утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам

24 февраля 2021 13:12
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Новости России. В России в два раза увеличили размер штрафов за неподчинение силовикам. Соответствующий закон подписал президент страны. Ранее его одобрили Госдума и Совет Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент России утвердил увеличение штрафов за неподчинение силовикам-1

Теперь за повторное неповиновение полиции или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей на демонстрациях, митингах и других собраниях гражданам придется выплатить от 10 до 20 тысяч российских рублей. Также нарушителям может грозить арест до 30 суток или порядка 200 часов обязательных работ.

# Штрафы # Владимир Путин # Фотофакт

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