За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

Новости Беларуси. Любителям парковаться на траве выставят счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 1 июня такие нарушители, кроме штрафа, будут платить и за благоустройство.
Новости Беларуси. Любителям парковаться на траве выставят счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 1 июня такие нарушители, кроме штрафа, будут платить и за благоустройство.
К такой мере решили прибегнуть из-за многочисленных обращений минчан. Предприятия, которые обслуживают жилые зоны, будут фотографировать неправильно припаркованные авто и отправлять снимки в РУВД. Будет рассчитана сумма ущерба. Виновному направят претензию.
Если водитель не оплатит счет, дело будет рассматриваться в суде. В итоге нарушитель заплатит дважды – и штраф, и ущерб за испорченный газон.