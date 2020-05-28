За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

Новости Беларуси. Любителям парковаться на траве выставят счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 1 июня такие нарушители, кроме штрафа, будут платить и за благоустройство.

К такой мере решили прибегнуть из-за многочисленных обращений минчан. Предприятия, которые обслуживают жилые зоны, будут фотографировать неправильно припаркованные авто и отправлять снимки в РУВД. Будет рассчитана сумма ущерба. Виновному направят претензию.