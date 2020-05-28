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За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

28 мая 2020 14:39
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Новости Беларуси. Любителям парковаться на траве выставят счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 1 июня такие нарушители, кроме штрафа, будут платить и за благоустройство.

За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство-1

К такой мере решили прибегнуть из-за многочисленных обращений минчан. Предприятия, которые обслуживают жилые зоны, будут фотографировать неправильно припаркованные авто и отправлять снимки в РУВД. Будет рассчитана сумма ущерба. Виновному направят претензию.

За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство-4

Если водитель не оплатит счет, дело будет рассматриваться в суде. В итоге нарушитель заплатит дважды – и штраф, и ущерб за испорченный газон.

# Штрафы # общество # Фотофакт

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