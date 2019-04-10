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Какой штраф грозит за выжигание травы?

10 апреля 2019 14:18
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Новости Беларуси. Жертвами весенних палов травы в Беларуси уже стали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Какой штраф грозит за выжигание травы?-1

Всплеск пожаров наблюдают в южных регионах страны. В Брестской области первый случай возгорания был отмечен еще в феврале. Из-за малого количества осадков первая половина весны стала особенно пожароопасной.

Какой штраф грозит за выжигание травы?-4

Так, в регионе за полтора месяца спасатели потушили почти 300 очагов, что значительно больше, чем в 2018 году. В итоге выжженная земля покрывает площадь уже более 100 гектаров. Огонь уничтожил около 13 гектаров леса.

Какой штраф грозит за выжигание травы?-7

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Человек начинает разводить костер на своем приусадебном участке, сжигая мусор, либо пытается выжечь траву. При этом поднимается, например, ветер либо человек отлучается. Горение становится неконтролируемым, переходит на большую площадь, когда потушить огонь самостоятельно уже невозможно.

Предусмотрена административная ответственность за выжигание сухой растительности в размере от 10 до 40 базовых величин. И за разведение костров в запрещенных местах можно получить штраф до 12 базовых величин.

Какой штраф грозит за выжигание травы?-10

Проблема пожаров в экосистемах будет актуальной и в ближайшие несколько недель. В первую очередь в тех регионах, где сохранится сухая и ветреная погода.

# Штрафы # общество # Сергей Машнов # Фотофакт

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