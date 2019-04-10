Какой штраф грозит за выжигание травы?

Новости Беларуси. Жертвами весенних палов травы в Беларуси уже стали три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всплеск пожаров наблюдают в южных регионах страны. В Брестской области первый случай возгорания был отмечен еще в феврале. Из-за малого количества осадков первая половина весны стала особенно пожароопасной.

Так, в регионе за полтора месяца спасатели потушили почти 300 очагов, что значительно больше, чем в 2018 году. В итоге выжженная земля покрывает площадь уже более 100 гектаров. Огонь уничтожил около 13 гектаров леса.

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Человек начинает разводить костер на своем приусадебном участке, сжигая мусор, либо пытается выжечь траву. При этом поднимается, например, ветер либо человек отлучается. Горение становится неконтролируемым, переходит на большую площадь, когда потушить огонь самостоятельно уже невозможно.

Предусмотрена административная ответственность за выжигание сухой растительности в размере от 10 до 40 базовых величин. И за разведение костров в запрещенных местах можно получить штраф до 12 базовых величин.