Главный потенциал страны! Около 60 тыс. молодых специалистов приступят к работе в 2026-м

Первое рабочее место – это не только долгожданный старт самостоятельной жизни, но и волнительный этап. И тут особенно важна поддержка руководства и дружного коллектива.

1 августа в Беларуси к своим трудовым обязанностям приступят около 60 тысяч молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это выпускники вузов, колледжей и учреждений профессионально-технического образования со всей страны. Перед выходом на работу они воспользовались правом на социальный отпуск, и теперь с новыми силами и амбициями готовы строить карьеру.

Чтобы первый опыт был максимально комфортным, для молодых людей создан комплекс мер финансовой поддержки. Но главное, что в коллективе им помогут освоиться и вникнуть в тонкости профессии.