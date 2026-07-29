Главный потенциал страны! Около 60 тыс. молодых специалистов приступят к работе в 2026-м
Первое рабочее место – это не только долгожданный старт самостоятельной жизни, но и волнительный этап. И тут особенно важна поддержка руководства и дружного коллектива.
1 августа в Беларуси к своим трудовым обязанностям приступят около 60 тысяч молодых специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это выпускники вузов, колледжей и учреждений профессионально-технического образования со всей страны. Перед выходом на работу они воспользовались правом на социальный отпуск, и теперь с новыми силами и амбициями готовы строить карьеру.
Чтобы первый опыт был максимально комфортным, для молодых людей создан комплекс мер финансовой поддержки. Но главное, что в коллективе им помогут освоиться и вникнуть в тонкости профессии.
Валерия Костюченко родом из Мозыря. Девушка окончила Полесский государственный аграрный колледж и выбрала для себя путь в сельском хозяйстве, хотя в ее семье специалистов этой сфере раньше не было. Руководство «Антоновка-Агро» заметило перспективную выпускницу еще на последнем курсе и пригласило в штат.
Валерия Костюченко, зоотехник-селекционер сельскохозяйственного производственного управления «Антоновка-Агро» предприятия «Гомельоблгаз»:
Работа сложная, но интересная. Каждый день что-то новое! Сейчас я уже без коровок не представляю свою жизнь.
Валерия работает зоотехником-селекционером уже четыре месяца. На ее плечах – забота о поголовье почти в тысячу животных: учет, организация процедур и ведение документации. Чтобы молодому специалисту было комфортно на старте карьеры, в хозяйстве создали все условия – оплачивают половину стоимости съемного жилья и организуют подвоз из райцентра до фермы в деревне Цупер.
Валерия Костюченко:
Все выплаты, как молодому специалисту за переезд, все доплачивается, все хорошо. Коллектив отличный, всегда помогают, все расскажут. Благодаря им узнала очень много нового.
Подкрепленный законом статус молодого специалиста, ощутимые финансовые выплаты, льготное жилье и наставничество – все это дает уверенность в завтрашнем дне и помогает уверенно делать первые шаги в профессии. Ведь новые кадры – это главный потенциал и резерв страны.
Подробности в видео.