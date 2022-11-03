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В Британии сумму штрафа за безбилетный проезд увеличат в 5 раз

03 ноября 2022 06:59
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Новости Великобритании. В Британии сумма штрафа за безбилетный проезд в поезде возрастет в пять раз. С нового года желающие кататься зайцем должны будут выплатить государству 100 фунтов. А это практически 300 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии сумму штрафа за безбилетный проезд увеличат в 5 раз-1

Как заявили в Министерстве транспорта Британии, нынешние штрафы больше не пугают жителей королевства. Однако некоторые британцы такие изменения связывают с новоизбранным премьером. Накануне он анонсировал повышение налогов. С их помощью Риши Сунак намерен закрыть дыру в размере 50 миллиардов фунтов, образовавшуюся в госбюджете.

# Штрафы # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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