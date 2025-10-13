Как наказывают за сорванные с клумбы цветы или срубленное дерево? Ответил председатель Мингорсовета

С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с экспертами поговорили о деле красоты, инициативах и дисциплине.

Виталина Долапчи, начальник отдела информационно-сервисного обслуживания управления «Контакт-центр» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Просто так срубить дерево возле дома невозможно. Для этого нужно определенное согласование получить. И, конечно же, по поводу каждого дерева создается комиссия, принимается решение, спиливаем это дерево…

Кирилл Казаков, СТВ:

Слушайте, вышел ночью, спилил эту березу, которая вот-вот на тебя должна рухнуть или на твой автомобиль, и что? Ну и что будет?

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:

Административный процесс!

Кирилл Казаков:

А люди же не думают об этом!