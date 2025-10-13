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Как наказывают за сорванные с клумбы цветы или срубленное дерево? Ответил председатель Мингорсовета

13 октября 2025 16:13
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С какими результатами идем к завершению Года благоустройства? Почему порядок – дело не только государственное? Кто самый порядочный в Минской области и что в топе коммунальных чаяний белорусов? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с экспертами поговорили о деле красоты, инициативах и дисциплине.

Как наказывают за сорванные с клумбы цветы или срубленное дерево? Ответил председатель Мингорсовета-2

Виталина Долапчи, начальник отдела информационно-сервисного обслуживания управления «Контакт-центр» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:
Просто так срубить дерево возле дома невозможно. Для этого нужно определенное согласование получить. И, конечно же, по поводу каждого дерева создается комиссия, принимается решение, спиливаем это дерево…

Кирилл Казаков, СТВ:
Слушайте, вышел ночью, спилил эту березу, которая вот-вот на тебя должна рухнуть или на твой автомобиль, и что? Ну и что будет?

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
Административный процесс!

Кирилл Казаков:
А люди же не думают об этом!

Как наказывают за сорванные с клумбы цветы или срубленное дерево? Ответил председатель Мингорсовета-4

Артем Цуран:
Это однозначно сразу административная ответственность, если несанкционированное дерево удаляется в городе. Цветок даже, если человек сорвет с клумбы, может получить десять базовых.

Алена Сырова, СТВ:
Я ехала по проспекту. Дама собирала на клумбе цветы!

Артем Цуран:
Ну, видеокамеры, я думаю, там сработают.

Можно ли из леса забирать бурелом? Рассказали в Минлесхозе.

# Штрафы # Озеленение # Артем Цуран # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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