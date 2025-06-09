Как работает новый порядок парковок в Беларуси и за что платят водители? Анонс «По существу»

Стоять по правилам. Как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси? За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберутся в нормотворчестве для автосферы.

Каждый зритель может принять участие в дискуссии. Для этого необходимо пройти в чат-трансляции программы на платформе YouTube и оставить свой вопрос, комментарий или мнение. Переадресуйте QR-код, который появится со стартом эфира на экране телевизора, считывайте его камерой своего смартфона. Наиболее интересные послания будут озвучены во время ток-шоу. Не пропустите 9 июня «По существу», включайте СТВ в 18:30.