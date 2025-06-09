Прямой эфир

Как работает новый порядок парковок в Беларуси и за что платят водители? Анонс «По существу»

09 июня 2025 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стоять по правилам. Как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси? За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберутся в нормотворчестве для автосферы.
 

Как работает новый порядок парковок в Беларуси и за что платят водители? Анонс «По существу»-2

Каждый зритель может принять участие в дискуссии. Для этого необходимо пройти в чат-трансляции программы на платформе YouTube и оставить свой вопрос, комментарий или мнение. Переадресуйте QR-код, который появится со стартом эфира на экране телевизора, считывайте его камерой своего смартфона. Наиболее интересные послания будут озвучены во время ток-шоу.  Не пропустите 9 июня «По существу», включайте СТВ в 18:30. 

# Транспорт Беларуси # Автомобили # Штрафы

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко рассказал, чему белорусам стоит поучиться у европейцев
09 июня 2025 12:39

Лукашенко рассказал, чему белорусам стоит поучиться у европейцев

Между Богом и человеком 10 шагов, человек должен сделать 1, остальные делает Господь – архиепископ Антоний
09 июня 2025 12:31

Между Богом и человеком 10 шагов, человек должен сделать 1, остальные делает Господь – архиепископ Антоний

Ликвидировать «‎серый» рынок займов. Депутаты обсудили изменения в денежно-кредитной политике
09 июня 2025 12:24

Ликвидировать «‎серый» рынок займов. Депутаты обсудили изменения в денежно-кредитной политике