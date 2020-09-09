Необычное наказание для тех, кто превышает скорость, начнёт действовать с декабря в Эстонии

Новости Эстонии. Необычное нововведение для нарушителей правил дорожного движения придумали в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. Необычное нововведение для нарушителей правил дорожного движения придумали в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о превышающих скорость водителях. С 1 декабря у лихачей появится выбор: заплатить за нарушение штраф либо постоять на обочине 45 минут. В ходе эксперимента, который длился год, выяснилось, что так называемая «успокоительная остановка», – эффективный метод наказания.
Оказалось, что нарушители, превысившие лимит скорости, воспринимают штраф лишь как очередной счет. Исправления в таком случае скорее всего ждать не стоит. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он будет испытывать стыд и раздражение. В результате вероятность новых нарушений становится ниже.