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Необычное наказание для тех, кто превышает скорость, начнёт действовать с декабря в Эстонии

09 сентября 2020 09:34
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Новости Эстонии. Необычное нововведение для нарушителей правил дорожного движения придумали в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное наказание для тех, кто превышает скорость, начнёт действовать с декабря в Эстонии-1

Речь идет о превышающих скорость водителях. С 1 декабря у лихачей появится выбор: заплатить за нарушение штраф либо постоять на обочине 45 минут. В ходе эксперимента, который длился год, выяснилось, что так называемая «успокоительная остановка», – эффективный метод наказания.

Необычное наказание для тех, кто превышает скорость, начнёт действовать с декабря в Эстонии-4

Оказалось, что нарушители, превысившие лимит скорости, воспринимают штраф лишь как очередной счет. Исправления в таком случае скорее всего ждать не стоит. А вот если человек теряет время на принудительной остановке, он будет испытывать стыд и раздражение. В результате вероятность новых нарушений становится ниже.

# Штрафы # Фотофакт

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