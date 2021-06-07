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​Туристам Сардинии грозят штрафы до 3 тысяч евро за кражу песка и ракушек

07 июня 2021 13:01
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Новости Италии. Власти итальянского острова Сардиния ввели штрафы для туристов, которые уносят с собой песок и ракушки с пляжа. Сумма штрафа составляет до 3 000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Туристам Сардинии грозят штрафы до 3 тысяч евро за кражу песка и ракушек-1

Под подозрением уже находятся более 40 человек. В настоящее время власти говорят, что похищено около 100 килограммов белого песка, который является достоянием Сардинии.

С 2017 года на острове запрещено продавать песок, гальку и ракушки. Однако это не останавливает многих туристов. С начала 2021 года было выписано штрафов на сумму 13 тысяч евро.

# Штрафы # Фотофакт

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