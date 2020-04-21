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Какой штраф предусмотрен за то, что самостоятельно спилил дерево

21 апреля 2020 11:06
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Если человек решил самостоятельно спилить дерево, какой штраф за это предусмотрен, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Штрафные санкции в населенных пунктах предусматриваются до 50 базовых величин, в настоящий момент – это 1350 рублей, это верхняя планка, конечно, в каждом конкретном случае тяжесть совершенного правонарушения оценивается отдельно.

Полную версию интервью смотрите в видеоматериале

# Штрафы # общество # Андрей Кузьмич # Фотофакт # общество

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