Программа увольнений, которая рассчитана на полтора года, стартует уже в октябре. Основной удар придется на производство внутри страны, где трудится больше половины всех работников корпорации.

Пора увольнений на крупных концернах Германии продолжается. Около 40 тысяч человек получат предложение добровольно покинуть заводы и офисы известного немецкого автопроизводителя к концу 2027 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном прощаться будут с административным штатом, но на выход попросят и часть инженеров-конструкторов. Особенно остро изменения почувствуют в мюнхенском исследовательском центре, где подобной работой заняты около 25 тысяч.

Причина такого шага – далеко за пределами Европы. Китайский рынок, который долгое время был основным источником прибыли компании, резко охладел. Во втором квартале продажи в КНР упали на 30 % по сравнению с прошлым годом. Местные бренды активно выдавливают премиальные европейские модели из электрического сегмента.

Как выяснили СМИ, немецкие чиновники втайне оценивают экономическую уязвимость Китая. Изучают торговые потоки, цепочки поставок и данные на уровне отдельных предприятий. Все для того, чтобы определить секторы, где государство по-прежнему зависит от европейских технологий и спецкомпонентов.

Официальных комментариев пока не последовало, но суть ясна. Берлин готовится к возможному обострению торговых отношений и заранее прощупывает незащищенные места. Однако пока в кабинетах считают чужие слабости, свои собственные становятся все очевиднее. Закрываются заводы, компенсации работникам не выплачивают. В связи с чем ожидаются массовые протесты по стране.