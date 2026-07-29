Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году

От аграрной сферы к масштабам национальной экономики. О задачах на пятилетнем треке, а еще о росте благосостояния белорусов как флагманской цели говорили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За каждым действием должна стоять эффективность. Об этом на заседании Президиума Совета Министров заявил премьер-министр Александр Турчин. Проект социально-экономического развития, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканский бюджет на 2027 год стали главными темами заседания. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции.

Так, объем ВВП в будущем году прогнозируется в пределах 360 миллиардов рублей. Планируется реализация около 700 коммерческих инновационных проектов, а значит, стоит ожидать существенного прироста инвестиций.