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Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году

29 июля 2026 16:45
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От аграрной сферы к масштабам национальной экономики. О задачах на пятилетнем треке, а еще о росте благосостояния белорусов как флагманской цели говорили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За каждым действием должна стоять эффективность. Об этом на заседании Президиума Совета Министров заявил премьер-министр Александр Турчин. Проект социально-экономического развития, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканский бюджет на 2027 год стали главными темами заседания. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции.

Так, объем ВВП в будущем году прогнозируется в пределах 360 миллиардов рублей. Планируется реализация около 700 коммерческих инновационных проектов, а значит, стоит ожидать существенного прироста инвестиций. 

Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году-2

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Ключевое – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных. Мировой ВВП замедляется, наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы на это реагируем. Одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров.

Ожидается, что в 2027-м реализация новых проектов и запуск производства товаров существенно укрепит потенциал экспортной программы, задача которой – диверсификация рынка. Основные драйверы – IT-сфера, туризм, транспорт, образование и медицина. 

В следующем году международные резервные активы планируется поддерживать на уровне не менее 12,8 млрд долларов, что, по оценке Нацбанка, обеспечит выполнение внешних обязательств страны. Ключевое новшество следующего года – ускорение производственно-инвестиционной программы, для того чтобы получать реальный экономический эффект.

Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году-4

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Еще один немаловажный показатель – это прирост инвестиционного финансирования. Национальный банк вместе с банковской системой взяли на себя задачу в рамках этой пятилетки нарастить портфель в полтора раза по инвестиционному финансированию. На следующий год мы этот параметр для себя и для банков будем доводить – не менее 13% рост инвестиционного финансирования.

При выполнении программы увеличатся и реальные денежные доходы населения. Планируется, что средняя зарплата покажет рост плюс 3,4%. Покупательская способность возрастет в условиях замедления инфляции, уровень которой, по прогнозам, в 2027-м будет не выше 6%.

# Юрий Чеботарь # Андрей Картун

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