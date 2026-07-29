Нацбанк ожидает увеличение доходов населения и снижения инфляции в 2027 году
От аграрной сферы к масштабам национальной экономики. О задачах на пятилетнем треке, а еще о росте благосостояния белорусов как флагманской цели говорили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За каждым действием должна стоять эффективность. Об этом на заседании Президиума Совета Министров заявил премьер-министр Александр Турчин. Проект социально-экономического развития, целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканский бюджет на 2027 год стали главными темами заседания. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции.
Так, объем ВВП в будущем году прогнозируется в пределах 360 миллиардов рублей. Планируется реализация около 700 коммерческих инновационных проектов, а значит, стоит ожидать существенного прироста инвестиций.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Ключевое – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных. Мировой ВВП замедляется, наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы на это реагируем. Одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров.
Ожидается, что в 2027-м реализация новых проектов и запуск производства товаров существенно укрепит потенциал экспортной программы, задача которой – диверсификация рынка. Основные драйверы – IT-сфера, туризм, транспорт, образование и медицина.
В следующем году международные резервные активы планируется поддерживать на уровне не менее 12,8 млрд долларов, что, по оценке Нацбанка, обеспечит выполнение внешних обязательств страны. Ключевое новшество следующего года – ускорение производственно-инвестиционной программы, для того чтобы получать реальный экономический эффект.
Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Еще один немаловажный показатель – это прирост инвестиционного финансирования. Национальный банк вместе с банковской системой взяли на себя задачу в рамках этой пятилетки нарастить портфель в полтора раза по инвестиционному финансированию. На следующий год мы этот параметр для себя и для банков будем доводить – не менее 13% рост инвестиционного финансирования.
При выполнении программы увеличатся и реальные денежные доходы населения. Планируется, что средняя зарплата покажет рост плюс 3,4%. Покупательская способность возрастет в условиях замедления инфляции, уровень которой, по прогнозам, в 2027-м будет не выше 6%.