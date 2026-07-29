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В Беларуси выбрали «Лучшего экспортера года»

29 июля 2026 16:50
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В нынешних реалиях экономический успех страны измеряется не только тем, насколько хорошо можем производить товары, особенно важным становится умение продавать за рубеж. В Беларуси выбрали «Лучшего экспортера года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интрига конкурса, организованного Белорусской торгово-промышленной палатой, была раскрыта на торжественной церемонии во Дворце Республики. 

В Беларуси выбрали «Лучшего экспортера года»-2

За звание лучшего боролись 180 компаний, от крупных флагманов индустрии до нишевых игроков, представляющих все ключевые отрасли национальной экономики. Оценку участников проводили по 17 критериям. В расчет брали объем экспортных поставок, динамику роста и географический охват. Также учитывался удельный вес объема экспорта на одного работника. Главная цель делового соревнования – продвижение Беларуси как активного экспортера продукции, услуг и технологий, а также поощрение тех, кто добился значительного роста внешних поставок.

Высокое качество и натуральность. Как белорусские продукты покоряют рынок страны и мира?

В Беларуси выбрали «Лучшего экспортера года»-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Если мы посмотрим результаты прошлого года по экспорту, то наши экспортеры – победители нашего конкурса заняли почти 20 % всего экспорта страны. Это почти 9 миллиардов долларов США поставок продукции и услуг за рубеж. В этом году новых 14 стран, которые есть в копилке наших экспортеров. И в целом поставки произведены в 119 стран мира.

Наталия Барташ, заместитель генерального директора по экономике предприятия по производству молочной продукции:
Мы сырное предприятие. 70 % экспорта – это сырная продукция. За 2025 год нам удалось победить в этой номинации. Я считаю, что это признание нашего качества и признание труда нашего коллектива.

Конкурс «Лучший экспортер года» проводится уже в 20-й раз. Каждый год пьедестал занимают новые бренды. Шанс на победу есть не только у крупных предприятий. Так, в 2025 году в номинации «Мясная промышленность» лидером стало производство со штатом всего в 62 человека.

# Экспорт # Михаил Мятликов

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