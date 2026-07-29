В нынешних реалиях экономический успех страны измеряется не только тем, насколько хорошо можем производить товары, особенно важным становится умение продавать за рубеж. В Беларуси выбрали «Лучшего экспортера года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За звание лучшего боролись 180 компаний, от крупных флагманов индустрии до нишевых игроков, представляющих все ключевые отрасли национальной экономики. Оценку участников проводили по 17 критериям. В расчет брали объем экспортных поставок, динамику роста и географический охват. Также учитывался удельный вес объема экспорта на одного работника. Главная цель делового соревнования – продвижение Беларуси как активного экспортера продукции, услуг и технологий, а также поощрение тех, кто добился значительного роста внешних поставок.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Если мы посмотрим результаты прошлого года по экспорту, то наши экспортеры – победители нашего конкурса заняли почти 20 % всего экспорта страны. Это почти 9 миллиардов долларов США поставок продукции и услуг за рубеж. В этом году новых 14 стран, которые есть в копилке наших экспортеров. И в целом поставки произведены в 119 стран мира.

Наталия Барташ, заместитель генерального директора по экономике предприятия по производству молочной продукции:

Мы сырное предприятие. 70 % экспорта – это сырная продукция. За 2025 год нам удалось победить в этой номинации. Я считаю, что это признание нашего качества и признание труда нашего коллектива.

Конкурс «Лучший экспортер года» проводится уже в 20-й раз. Каждый год пьедестал занимают новые бренды. Шанс на победу есть не только у крупных предприятий. Так, в 2025 году в номинации «Мясная промышленность» лидером стало производство со штатом всего в 62 человека.