Новости по тегу #Сергей Жилинский

Новобранцы – вчерашние школьники, кадеты и опытные военные – уже освоили курс начальной военной подготовки.
Уже завтра они возглавят воинские коллективы. Им предстоит руководить личным составом. Как отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в военном образовании более 70% времени уделяется практическим занятиям.
Будущим пограничникам со всей страны показали образцы вооружения, а также провели мастер-классы по сборке-разборке оружия и приемам рукопашного боя.
Свыше 80 курсантов и восемь офицеров-слушателей, прошедшие ответственную подготовку, с гордостью пополнят ряды пограничных войск Беларуси.
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