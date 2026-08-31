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Новости по тегу #Сергей Жилинский

Более 100 первокурсников Института пограничной службы приняли военную присягу в Минске
31 августа 2026 07:13

Более 100 первокурсников Института пограничной службы приняли военную присягу в Минске

Выпускникам военных вузов Беларуси вручили лейтенантские погоны и дипломы
27 июня 2026 13:48

Выпускникам военных вузов Беларуси вручили лейтенантские погоны и дипломы

В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей
28 сентября 2025 07:59

В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей

В Институте пограничной службы состоялся торжественный выпуск нового пополнения защитников рубежей
29 июня 2025 08:16

В Институте пограничной службы состоялся торжественный выпуск нового пополнения защитников рубежей

В Минске состоялся выпуск офицеров Института пограничной службы
29 июня 2024 14:07

В Минске состоялся выпуск офицеров Института пограничной службы

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси
03 марта 2024 07:36

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси

«Думаю, что в этом году буду поступать сюда». Институт пограничной службы провёл день открытых дверей
22 октября 2023 07:48

«Думаю, что в этом году буду поступать сюда». Институт пограничной службы провёл день открытых дверей

Более 90 курсантов Института погранслужбы приняли присягу
26 августа 2023 12:24

Более 90 курсантов Института погранслужбы приняли присягу

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур
17 июля 2023 18:50

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур

Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной
24 июня 2023 13:56

Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной

Институт пограничной службы Беларуси отмечает 30-летие
04 мая 2023 07:29

Институт пограничной службы Беларуси отмечает 30-летие

В Институте пограничной службы выбирали лучший военно-патриотический клуб Минского района
19 апреля 2023 13:56

В Институте пограничной службы выбирали лучший военно-патриотический клуб Минского района