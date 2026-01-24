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На публичной кадастровой карте Беларуси обновили данные о памятниках Великой Отечественной войны

24 января 2026 08:18
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На публичной кадастровой карте Беларуси обновили данные о памятниках Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На публичной кадастровой карте Беларуси обновили данные о памятниках Великой Отечественной войны-2

Колоссальная работа проведена Национальным кадастровым агентством при поддержке Министерства культуры. Только за 2025 год на карту нанесены 384 новых объекта, уточнены координаты более 600 памятников, обновлены свыше 800 фотографий. Появился и новый важный ориентир – «Категория монумента», позволяющий понять историческую значимость каждого памятного места.

На публичной кадастровой карте Беларуси обновили данные о памятниках Великой Отечественной войны-4

Ангелина Савчук, специалист по кадастру и геоинформационным системам 2-й категории отдела геоданных Национального кадастрового агентства Госкомимущества:
Слой «Памятники ВОВ» впервые опубликован на публичной кадастровой карте в 2020 году. В 2024 году Министерством культуры Республики Беларусь утвержден план мероприятий по учету объектов монументальной скульптуры. В рамках выполнения плана от местных исполнительных комитетов получена и систематизирована актуальная информация о монументах. Работа над слоем продолжается. Следующим этапом работ станет взаимодействие с Министерством обороны Республики Беларусь по актуализации сведений о воинских захоронениях.

Бережное сохранение историко-культурного наследия и точная геолокация монументов. Сейчас информационный слой «Памятники Великой Отечественной войны» содержит более 9 тысяч отметок.

# Великая Отечественная война

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