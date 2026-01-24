На публичной кадастровой карте Беларуси обновили данные о памятниках Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колоссальная работа проведена Национальным кадастровым агентством при поддержке Министерства культуры. Только за 2025 год на карту нанесены 384 новых объекта, уточнены координаты более 600 памятников, обновлены свыше 800 фотографий. Появился и новый важный ориентир – «Категория монумента», позволяющий понять историческую значимость каждого памятного места.

Ангелина Савчук, специалист по кадастру и геоинформационным системам 2-й категории отдела геоданных Национального кадастрового агентства Госкомимущества:

Слой «Памятники ВОВ» впервые опубликован на публичной кадастровой карте в 2020 году. В 2024 году Министерством культуры Республики Беларусь утвержден план мероприятий по учету объектов монументальной скульптуры. В рамках выполнения плана от местных исполнительных комитетов получена и систематизирована актуальная информация о монументах. Работа над слоем продолжается. Следующим этапом работ станет взаимодействие с Министерством обороны Республики Беларусь по актуализации сведений о воинских захоронениях.

Бережное сохранение историко-культурного наследия и точная геолокация монументов. Сейчас информационный слой «Памятники Великой Отечественной войны» содержит более 9 тысяч отметок.