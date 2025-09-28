В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей

Охранять рубежи страны на профессиональном уровне. Как готовят такие кадры – абитуриентам рассказали в Институте пограничной службы. В вузе прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущим пограничникам со всей страны показали образцы вооружения, а также провели мастер-классы по сборке-разборке оружия и приемам рукопашного боя. Кроме того, можно было увидеть выступление роты почетного караула и работу кинологов со служебными собаками.

Марина Романенко, учащаяся средней школы №68 Минска: Сегодня я впервые посетила Институт пограничной службы. Мне все понравилось. Много ребят, которые показали свои возможности, навыки. У меня много родственников, которые работают в силовых структурах. Я в будущем обязательно буду пробовать поступать по этой сфере.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Ежегодно в начале учебного года Институт пограничной службы открывает свои двери для учащихся средних школ, кадетских училищ и мы видим сегодня, какой спрос у молодежи для поступления в пограничный институт.

Также для абитуриентов провели экскурсию по специализированным учебным аудиториям и познакомили с повседневной жизнью курсантов. Школьники заглянули в общежитие. А в конце будущих пограничников угостили солдатской кашей.