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В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей

28 сентября 2025 07:59
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Охранять рубежи страны на профессиональном уровне. Как готовят такие кадры – абитуриентам рассказали в Институте пограничной службы. В вузе прошел День открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-2

Будущим пограничникам со всей страны показали образцы вооружения, а также провели мастер-классы по сборке-разборке оружия и приемам рукопашного боя. Кроме того, можно было увидеть выступление роты почетного караула и работу кинологов со служебными собаками.

В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-4

Марина Романенко, учащаяся средней школы №68 Минска:
Сегодня я впервые посетила Институт пограничной службы. Мне все понравилось. Много ребят, которые показали свои возможности, навыки. У меня много родственников, которые работают в силовых структурах. Я в будущем обязательно буду пробовать поступать по этой сфере. 

В Институте пограничной службы прошёл день открытых дверей-6

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Ежегодно в начале учебного года Институт пограничной службы открывает свои двери для учащихся средних школ, кадетских училищ и мы видим сегодня, какой спрос у молодежи для поступления в пограничный институт.

Также для абитуриентов провели экскурсию по специализированным учебным аудиториям и познакомили с повседневной жизнью курсантов. Школьники заглянули в общежитие. А в конце будущих пограничников угостили солдатской кашей.

# Сергей Жилинский # Институт пограничной службы РБ

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