«Храним традиции». Имя Героя СССР Кижеватова присвоено минской школе №206

Новости Беларуси. Имя легендарного начальника 9-й погранзаставы 17-го Брестского пограничного отряда, героя советского союза Андрея Кижеватова теперь будет носить 206-я столичная школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый статус учреждению образования присвоили в торжественной обстановке. Мероприятие собрало представителей силового ведомства, Брестской погрангруппы, Союза ветеранов и не только. Андрей Митрофанович Кижеватов сегодня является символом мужества и героизма обороны непокоренной цитадели, примером беззаветной любви к Родине. В ходе торжественной церемонии ученики пообещали вносить свой вклад в увековечивании памяти о Великой Отечественной войне, и с честью подтверждать присвоенное школе имя героя-пограничника.

Анна Михеенко, учащаяся военно-патриотического класса пограничной направленности СШ № 206 Минска им. А. М. Кижеватова:

Когда в детстве я летала куда-то с семьей, я всегда смотрела на тех девушек и парней, который проверяли у нас паспорта. Это были девушки и парни-пограничники, я ими восхищалась. И почему-то решила связать с этим. Об этом классе узнала совершенно случайно, и сейчас для себя решила, что я хочу продолжить эту деятельность и связать это все с Институтом пограничной службы.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Фамилия героя-пограничника Андрея Митрофановича Кижеватова вписана золотыми буквами сегодня в историческую летопись пограничных войск и органов пограничной службы. Его подвиг показывает сегодня, как необходимо служить в верности своему народу. Конечно, когда мы присваиваем сегодня школе 206-й имя героя-пограничника, который в июне 1941-го героически погиб, говорит о том, что мы продолжаем и храним традиции, которые были заложены в пограничных войсках и в органах пограничной службы. Конечно же, будем продолжать воспитывать наше молодое поколение.