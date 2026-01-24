«Время действовать»! Более 400 работников предприятий приняли участие в молодёжном форуме в Гродно

Проекты, направленные на инновационное развитие производств и активное участие молодежи в жизни Гродненского региона обсуждались накануне на встрече с делегатами второго заседания XII Всебелорусского народного собрания. На нее были приглашены более 400 работников предприятий, которые только начинают профессиональный путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог прошел под девизом «Время действовать». Особое внимание уделили теме реализации молодежной политики в разрезе задач, которые стоят перед страной на текущую пятилетку. Кто как не молодые люди должны понимать перспективы развития государства, своего города, родного предприятия, выстраивать свое созидательное отношение к работе, семье и сфере жизни, на которую каждый может влиять ради повышения благосостояния всего общества.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ, делегат VII Всебелорусского народного собрания: С молодежью надо разговаривать. И объяснять им, что готовит твоя страна для тебя, а что те, кто пытается в своих грязных геополитических играх использовать наш потенциал нашей умной, интеллектуальной молодежи. Ведь если бы не было интереса к нашей молодежи от внешних сил, это бы говорило, что никакой ставки нет на молодежь, а коль сила – в молодежи Беларуси, поэтому с ней пытаются работать.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Очень важно, чтобы люди не самоуспокаивались и понимали, что все блага создаются людьми, и каждое благо нуждается в развитии, иначе остановившись, мы отстанем навсегда.

Участники молодежного форума также обсудили демографическую политику Беларуси и особую роль женщины в нашем обществе.