TikTok нашёл путь остаться в Соединённых Штатах через совместное предприятие

Вашингтон и Пекин согласовали продажу американского бизнеса TikTok консорциуму инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake. Об этом пишет РИА Новости.

Факт заключения сделки подтвержден президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер высказал слова благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за содействие в данном направлении.

Также глава Белого дома рассказал о радости, которую он испытывает в связи со стабилизацией ситуации с TikTok, и отметил значимость платформы в ходе его предвыборной компании в 2024 году.

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