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День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси

03 марта 2024 07:36
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Институт погранслужбы планирует принять в новом учебном году около сотни курсантов. Накануне в вузе прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абитуриентам рассказали об особенностях поступления в институт и новшествах приемной кампании.

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси-1

Для будущих пограничников провели серию мастер-классов по сборке-разборке оружия и приемам рукопашного боя. У гостей была возможность посмотреть, как организован быт курсантов, побывать в учебных аудиториях и специализированных корпусах. Подготовка специалистов в институте длится четыре года. Программы обучения постоянно корректируются с учетом передового мирового опыта.

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси-4

У меня папа работал в милиции и служил Родине. Потом я заступал в почетную вахту, мне понравилась дисциплина. Я тоже хочу связать свою жизнь с этим.

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси-7

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Требования, которые мы предъявляем сегодня к кандидатам, – в первую очередь должны соответствовать по медицинским показателям, здоровье очень важно для службы на границе. Физическая подготовка и, конечно, психологическая готовность действовать в самых сложных условиях обстановки на государственной границе.

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси-10

Институт готовит профессионалов уже более 30 лет. За эти годы вуз выпустил свыше трех тысяч офицеров-пограничников тактического и оперативно-тактического звена. Еще около семи тысяч сотрудников прошли здесь переподготовку.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Сергей Жилинский

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