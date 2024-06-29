В Минске состоялся выпуск офицеров Института пограничной службы

Уже завтра они готовы встать на защиту рубежей Родины. В Институте пограничной службы прошел выпускной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Офицерские погоны получили 88 человек. К слову, институт – единственное высшее учреждение образования в Беларуси пограничного профиля. На пути к заветной мечте – службе на границе – курсанты готовятся не только в теории. На протяжении всего обучения проходят практику по управлению подразделением границы. В пунктах пропуска, в должностях старшего пограничного наряда.

Максим Касьянчик, выпускник Института пограничной службы Беларуси: За время обучения в пограничном институте Беларуси нам привили необходимые качества офицера-пограничника. В свою очередь, мы уже завтра готовы встать на защиту рубежей нашей Родины и эффективно выполнять задачи по предназначению.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Особенность выпуска заключается в том, что выпускаются в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Каждый из выпускников успешно освоил программу обучения. Важно, что это грамотный специалист, который способен принимать и управлять подразделениями границы в самых сложных условиях и обстановке.

За 31 год существования института в нем подготовили около 3 000 офицеров тактического и оперативно-тактического звена. Двум из выпускников присвоено звание генерал-майор, еще двое являются заместителями председателя Госпогранкомитета Беларуси.