В индонезийской провинции Западная Ява сошёл оползень – есть погибшие

Евстафьев о переговорах по Украине: Москва с вежливостью вернула американцев от «духа к букве Анкориджа»

Во-первых, идею американцев, что они, используя кураж, который у них возник после казуса Мадуро и после атак на так называемый теневой флот, смогут продавить позицию России по Украине, это все было демонтировано.