В индонезийской провинции Западная Ява сошёл оползень – есть погибшие

В результате схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява погибли не менее 7 человек, еще 82 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява погибли не менее 7 человек, еще 82 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произошло в округе Западный Бандунг, где на фоне обильных осадков оползень накрыл целый населенный пункт. Сейчас там проводится поисково-спасательная операция. Экстремальные погодные условия осложняют работу. Ожидается, что количество жертв может возрасти.