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В индонезийской провинции Западная Ява сошёл оползень – есть погибшие

24 января 2026 07:38
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В результате схода оползня в индонезийской провинции Западная Ява погибли не менее 7 человек, еще 82 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В индонезийской провинции Западная Ява сошёл оползень – есть погибшие-2

Это произошло в округе Западный Бандунг, где на фоне обильных осадков оползень накрыл целый населенный пункт. Сейчас там проводится поисково-спасательная операция. Экстремальные погодные условия осложняют работу. Ожидается, что количество жертв может возрасти.

# Природные катаклизмы

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