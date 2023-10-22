«Думаю, что в этом году буду поступать сюда». Институт пограничной службы провёл день открытых дверей

Новости Беларуси. Узнать больше о защите рубежей и, возможно, определиться с будущей профессией. Более тысячи школьников со всех регионов страны посетили Институт пограничной службы в день открытых дверей. Для гостей провели экскурсию по специализированным учебным аудиториям и корпусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преподаватели знакомили посетителей с требованиями для поступления и особенностями обучения в институте. А курсанты-пограничники рассказывали об организации быта и досуга в родном вузе. Они провели для ребят мастер-класс по сборке/разборке оружия и приемам рукопашного боя. Кроме того, гости смогли увидеть в действии работу кинологов и роты почетного караула.

Мария Шут, ученица СШ №126 Минска:

Сегодня я пришла на день открытых дверей в Институт пограничной службы. Очень интересные мероприятия. Рассказали про поступление. Думаю, что в этом году буду поступать сюда.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Сегодняшнее мероприятие и те мероприятия, которые мы проводим на регулярной основе в рамках профориентации нашей гражданской молодежи по поступлению в пограничный вуз, дают результаты. Мы видим, насколько ребята сегодня подготовлены и мотивированы для поступления в пограничный вуз, и это они сами говорят, что уже готовы встать на защиту нашей страны.