В Институте пограничной службы состоялся торжественный выпуск нового пополнения защитников рубежей. Свыше 80 курсантов и восемь офицеров-слушателей, прошедшие ответственную подготовку, с гордостью пополнят ряды пограничных войск Беларуси. Разделить радость этого знаменательного дня с новоиспеченными офицерами прибыли председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, ветераны пограничной службы, а также родные и близкие выпускников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественной обстановке вчерашним курсантам и слушателям вручили дипломы. Кроме того, лейтенанты получили нагрудные знаки об окончании учреждения образования и памятные изображения скульптуры «Ступени мастерства», символизирующей путь пограничника с первых дней обучения. В своем выступлении Константин Молостов подчеркнул особую значимость пополнения офицерского корпуса органов пограничной службы выпускниками в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выразив уверенность в том, что каждый из молодых людей будет достойным офицером, настоящим профессионалом и патриотом.

Леся Волчук, выпускница Института пограничной службы Беларуси: Четыре года назад мы сделали отважный, решительный шаг, поступив в Институт пограничной службы Республики Беларусь. Сегодня мы уже стоим в лейтенантских погонах, и нам вручают дипломы. Хотелось бы сказать спасибо Институту за полученные бесценные знания, практический опыт и возможности, которые в дальнейшем пригодятся нам для прохождения службы.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Время пролетело очень быстро. Четыре года мы осуществляли подготовку наших выпускников. Они получили самые передовые практики в охране государственной границы. Сегодня в пограничном ведомстве большой праздник – вливаются в ряды пограничников выпускники Института пограничных служб.

За четыре года обучения каждый из них получил навыки и умения, которые им помогут в дальнейшем выполнять самые сложные задачи по охране государственной границы. Безусловно, каждый из них патриот своей страны. И они готовы с честью и достоинством выполнять свой воинский долг.

Завершением мероприятия стало принятие кодекса чести офицера органов пограничной службы и прощание с боевым знаменем института – волнительный и знаковый момент для каждого выпускника.