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В США власти 14 штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов

24 января 2026 07:52
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В США власти 14 штатов и округа Колумбия объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов, которые охватят страну в эти выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный зимний шторм уже обрушился на значительную часть Соединенных Штатов.

В США власти 14 штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов-2

Отменены более полутора тысяч авиарейсов. В ряде штатов на дорогах будет действовать режим ЧС. Людям в ближайшие два дня не рекомендуется выходить на улицу. Армия США и сотрудники соцслужб приступили к подготовке приютов для размещения бездомных. Жители штатов, которые могут оказаться в морозном плену, в спешке сметают с полок супермаркетов последние необходимые припасы.

В США власти 14 штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов-4

Джереми Уорф, офицер корпуса в общественном центре корпуса Армии Спасения в Арлингтоне:
Для наших бездомных соседей холодная погода – это действительно серьезная проблема. Она может стать причиной обморожения, респираторных инфекций или вовсе привести к летальному исходу. Мы открываем приют, чтобы предоставить им безопасное место, где они смогут поесть, а также получить эмоциональную и духовную поддержку.

Согласно прогнозам, сильные снегопады и ледяной дождь, сопровождаемые опасно низкими температурами, могут вызвать масштабные отключения электроэнергии. Температура в ближайшие часы опустится до нуля и продолжит падать ниже 10 градусов. Самой холодной станет ночь вторника, а высота снежного покрова может достичь катастрофических для Америки 30 сантиметров.

# Природные катаклизмы # США # Погода

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