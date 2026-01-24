В США власти 14 штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов

В США власти 14 штатов и округа Колумбия объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов, которые охватят страну в эти выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный зимний шторм уже обрушился на значительную часть Соединенных Штатов.

Отменены более полутора тысяч авиарейсов. В ряде штатов на дорогах будет действовать режим ЧС. Людям в ближайшие два дня не рекомендуется выходить на улицу. Армия США и сотрудники соцслужб приступили к подготовке приютов для размещения бездомных. Жители штатов, которые могут оказаться в морозном плену, в спешке сметают с полок супермаркетов последние необходимые припасы.

Джереми Уорф, офицер корпуса в общественном центре корпуса Армии Спасения в Арлингтоне:

Для наших бездомных соседей холодная погода – это действительно серьезная проблема. Она может стать причиной обморожения, респираторных инфекций или вовсе привести к летальному исходу. Мы открываем приют, чтобы предоставить им безопасное место, где они смогут поесть, а также получить эмоциональную и духовную поддержку.

Согласно прогнозам, сильные снегопады и ледяной дождь, сопровождаемые опасно низкими температурами, могут вызвать масштабные отключения электроэнергии. Температура в ближайшие часы опустится до нуля и продолжит падать ниже 10 градусов. Самой холодной станет ночь вторника, а высота снежного покрова может достичь катастрофических для Америки 30 сантиметров.