Будапешт призвал Европейский союз и Киев не ожидать от Венгрии поддержки вопроса финансирования украинской стороны, пишет ТАСС.

По словам Госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Венгрии Золтана Ковача, Киев надеется получить $800 млрд, и «Брюссель хочет отобрать эту сумму у венгерских семей!». Денежные средства венгерских граждан принадлежат Венгрии, указал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан информировал о нежелании Будапешта в текущем году финансировать Киев и осуществлять поддержку украинского конфликта.

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