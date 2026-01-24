Прямой эфир

Орбан предупредил, что не позволит выделять деньги Киеву через ЕС

24 января 2026 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Орбан предупредил, что не позволит выделять деньги Киеву через ЕС-0

Будапешт призвал Европейский союз и Киев не ожидать от Венгрии поддержки вопроса финансирования украинской стороны, пишет ТАСС.

По словам Госсекретаря по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Венгрии Золтана Ковача, Киев надеется получить $800 млрд, и «Брюссель хочет отобрать эту сумму у венгерских семей!». Денежные средства венгерских граждан принадлежат Венгрии, указал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан информировал о нежелании Будапешта в текущем году финансировать Киев и осуществлять поддержку украинского конфликта.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Виктор Орбан

Другие новости рубрики

Все новости
В США власти 14 штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов
24 января 2026 07:52

В США власти 14 штатов объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой экстремальных холодов

В индонезийской провинции Западная Ява сошёл оползень – есть погибшие
24 января 2026 07:38

В индонезийской провинции Западная Ява сошёл оползень – есть погибшие

Евстафьев о переговорах по Украине: Москва с вежливостью вернула американцев от «духа к букве Анкориджа»
23 января 2026 19:59

Евстафьев о переговорах по Украине: Москва с вежливостью вернула американцев от «духа к букве Анкориджа»