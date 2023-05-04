Институт пограничной службы Беларуси отмечает 30-летие

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Сегодня в Институте пограничной службы имеется выстроенная система подготовки офицерских кадров, начиная с оперативно-тактического уровня и заканчивая подготовкой офицеров в магистратуре. Условия, которые созданы, позволяют проводить в высоком качестве учебные занятия. Сегодня более 70 % практических занятий, которые мы проводим на базе учебного центра и непосредственно в подразделениях границы. Сегодня на государственной границе очень быстро и динамично меняется обстановка. Конечно, и мы не отстаем: вносим соответствующие коррективы в программу подготовки наших курсантов, учим тому, что сегодня необходимо непосредственно на границе. И не забываем о вопросах воспитания будущих защитников государственной границы.