Институт пограничной службы Беларуси отмечает 30-летие
Новости Беларуси. Дзяржава пачынаецца з граніцы. Главный пограничный вуз страны принимает поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его 30-летию посвятили торжественные мероприятия. От факультета при Военной академии Беларуси в 1993-м до нынешнего статуса основной высшей школы подготовки офицерских кадров.
За эти годы квалифицированный профессорско-преподавательский состав подготовил более 3 000 специалистов тактического и оперативно-тактического звена; двум из них присвоено высокое воинское звание генерал-майора, семеро возглавили территориальные органы пограничной службы, пять выпускников – начальники управлений Госпогранкомитета.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Сегодня в Институте пограничной службы имеется выстроенная система подготовки офицерских кадров, начиная с оперативно-тактического уровня и заканчивая подготовкой офицеров в магистратуре. Условия, которые созданы, позволяют проводить в высоком качестве учебные занятия. Сегодня более 70 % практических занятий, которые мы проводим на базе учебного центра и непосредственно в подразделениях границы. Сегодня на государственной границе очень быстро и динамично меняется обстановка. Конечно, и мы не отстаем: вносим соответствующие коррективы в программу подготовки наших курсантов, учим тому, что сегодня необходимо непосредственно на границе. И не забываем о вопросах воспитания будущих защитников государственной границы.
В Год мира и созидания, символично перекликающийся с юбилеем вуза, стражи рубежей Беларуси подтверждают готовность бережно хранить традиции и память о воинах – защитниках границы, которые в годы Великой Отечественной войны первыми встретили врага, показав примеры невероятного бесстрашия, мужества и стойкости.
Такой призыв адресовал в поздравлении командованию, личному составу и ветеранам Института пограничной службы Президент Александр Лукашенко.