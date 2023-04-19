В Институте пограничной службы выбирали лучший военно-патриотический клуб Минского района

Новости Беларуси. В Институте пограничной службы Беларуси впервые прошел смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Институте пограничной службы Беларуси впервые прошел смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В нем приняли участие семь команд из разных учреждений образования. Юные патриоты соревновались в трех этапах. Первый – демонстрация умений и навыков строевой подготовки и песни. Второй раунд – интеллектуальный, в виде тестового задания. А на третьем этапе каждая команда подготовила в творческой форме визитную карточку о своем военно-патриотическом клубе и его деятельности.
Никита Войтехович, ученик Мачулищанской средней школы:
Меня всегда это притягивало. Мы занимаемся военной подготовкой, тесно сотрудничаем с 49-й радиотехнической бригадой, с 5-й смешанной авиационной.
Анастасия Агародник, ученица Луговослободской средней школы:
Наш клуб называется «Саперы». У нас 16 человек, из них большая часть девочки. Я хочу свою жизнь связать с чем-то военным, мы очень часто ездим на разные конкурсы.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Эта работа сегодня в Республике Беларусь имеет очень важное огромное значение в деле формирования патриотических качеств нашей молодежи. Мы понимаем, что сегодня важно научить и воспитать нашу молодежь, чтобы они ценили тот мир, который есть в нашей стране, заботились о пожилых, уважали старших.
Илона Шелкович, начальник отдела управления по образованию Минского райисполкома:
У нас 9 военно-патриотических клубов, куда входят более 600 воспитанников. У нас Боровлянская средняя школа № 3, Боровлянская средняя школа № 2 и Острошицко-Городокская средняя школа входят в состав областного военно-патриотического клуба «Доблесть». Именно он дал старт нашим районным и школьным военно-патриотическим клубам.
В результате конкурса первое место разделили два районных военно-патриотических клуба – «Сокол» и «Застава». Они набрали одинаковое количество баллов и оба представят Минский район на зональном этапе областного смотра-конкурса.