Современные технологии в строительстве, итоги 2025 года и планы на нынешний. Анонс «Большой город»

Доступность и качество – ключевые приоритеты жилищной политики Беларуси. Государством предусмотрены действенные механизмы поддержки, чтобы каждый мог решить квартирный вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные технологии в строительстве, итоги прошлого года и планы на нынешний. А также, у кого есть шанс отметить новоселье в самое ближайшее время?
Это обсудят гости программы «Большой город». Не пропустите завтра в утреннем эфире СТВ.
Показатель обеспеченности жильем в Беларуси – один из самых высоких в СНГ. Планирование общественных территорий происходит с учетом пространственной доступности. И это проявление стратегии и тактики строительных технологий.
Задача стоит, по решениям генерального плана, чтобы обеспечить по отдельным объектам 15-минутную доступность, по другим объектам – 30-минутную доступность.
Арендное жилье – «квадратная» альтернатива собственной квартире. Можно ли сделать заветные метры под себя?
Выполняя этот ремонт за свои деньги и на сумму выполненного ремонта, не выплачивается арендная плата.
Дом – это не только строительный объект, но и пространство, в котором живет счастье.
О том, как поскорее к нему прийти, обсудим с гостями ток-шоу «Большой город» 25 января в 10:00.