Современные технологии в строительстве, итоги 2025 года и планы на нынешний. Анонс «Большой город»

Доступность и качество – ключевые приоритеты жилищной политики Беларуси. Государством предусмотрены действенные механизмы поддержки, чтобы каждый мог решить квартирный вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные технологии в строительстве, итоги прошлого года и планы на нынешний. А также, у кого есть шанс отметить новоселье в самое ближайшее время?