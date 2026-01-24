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Современные технологии в строительстве, итоги 2025 года и планы на нынешний. Анонс «Большой город»

24 января 2026 07:41
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Доступность и качество – ключевые приоритеты жилищной политики Беларуси. Государством предусмотрены действенные механизмы поддержки, чтобы каждый мог решить квартирный вопрос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные технологии в строительстве, итоги прошлого года и планы на нынешний. А также, у кого есть шанс отметить новоселье в самое ближайшее время?

Это обсудят гости программы «Большой город». Не пропустите завтра в утреннем эфире СТВ.

Современные технологии в строительстве, итоги 2025 года и планы на нынешний. Анонс «Большой город»-2

Показатель обеспеченности жильем в Беларуси – один из самых высоких в СНГ. Планирование общественных территорий происходит с учетом пространственной доступности. И это проявление стратегии и тактики строительных технологий.

Современные технологии в строительстве, итоги 2025 года и планы на нынешний. Анонс «Большой город»-4

Задача стоит, по решениям генерального плана, чтобы обеспечить по отдельным объектам 15-минутную доступность, по другим объектам – 30-минутную доступность.

Арендное жилье – «квадратная» альтернатива собственной квартире. Можно ли сделать заветные метры под себя?

Выполняя этот ремонт за свои деньги и на сумму выполненного ремонта, не выплачивается арендная плата.

Дом – это не только строительный объект, но и пространство, в котором живет счастье.

О том, как поскорее к нему прийти, обсудим с гостями ток-шоу «Большой город» 25 января в 10:00.

# Государственная социальная политика

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