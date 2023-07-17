Абитуриенты подают документы в вузы военных структур

Новости Беларуси. Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. Более 50 тысяч человек прошли централизованное тестирование и готовы претендовать на места в университетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои двери для абитуриентов распахнула и Академия авиации. Тех, кто хочет покорять воздушные просторы, немало. Среди желающих и девушки. В 2023 году девушкам впервые предлагают обучиться эксплуатации беспилотников. Однако для того, чтобы стать курсантом, знаний мало, необходимо иметь хорошую физическую подготовку и крепкое здоровье.

Анна Ермолович, абитуриент:

Подаю я документы на специальность «Организация воздушного движения». Выбор пал на эту специальность, потому что я давно увлекаюсь авиацией. Мне это очень интересно, с самого детства родители привили любовь к авиации, к полетам. И два года назад я пришла к такому решению.

Матвей Щитникович, абитуриент:

С детства нравились самолеты, все время конструкторы с самолетами собирал. Все время небо интересовало. Я еще участвовал в программе «Курсант на один день», мне устраивали экскурсию.

Со всей страны съезжаются абитуриенты и в Институт пограничной службы. Стать на защиту государственных рубежей – выбор настоящих мужчин! Сегодня первые претенденты также подали документы. До этого пройдя серьезный физический отбор.

Анна Михеенко, абитуриент:

У меня, во-первых, семья связана с деятельностью, которая относится к военным структурам. А во-вторых, на меня, наверное, повлияло то, что я два года училась в школе, которая имеет пограничный уклон. И вот вся это дисциплина и подготовка и помогла мне поступить сюда.