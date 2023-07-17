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Абитуриенты подают документы в вузы военных структур

17 июля 2023 18:50
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Новости Беларуси. Вступительная кампания в вузы началась в Беларуси. Более 50 тысяч человек прошли централизованное тестирование и готовы претендовать на места в университетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур-1

Свои двери для абитуриентов распахнула и Академия авиации. Тех, кто хочет покорять воздушные просторы, немало. Среди желающих и девушки. В 2023 году девушкам впервые предлагают обучиться эксплуатации беспилотников. Однако для того, чтобы стать курсантом, знаний мало, необходимо иметь хорошую физическую подготовку и крепкое здоровье.

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур-4

Анна Ермолович, абитуриент:
Подаю я документы на специальность «Организация воздушного движения». Выбор пал на эту специальность, потому что я давно увлекаюсь авиацией. Мне это очень интересно, с самого детства родители привили любовь к авиации, к полетам. И два года назад я пришла к такому решению.

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур-7

Матвей Щитникович, абитуриент:
С детства нравились самолеты, все время конструкторы с самолетами собирал. Все время небо интересовало. Я еще участвовал в программе «Курсант на один день», мне устраивали экскурсию.

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур-10

Со всей страны съезжаются абитуриенты и в Институт пограничной службы. Стать на защиту государственных рубежей – выбор настоящих мужчин! Сегодня первые претенденты также подали документы. До этого пройдя серьезный физический отбор.

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур-13

Анна Михеенко, абитуриент:
У меня, во-первых, семья связана с деятельностью, которая относится к военным структурам. А во-вторых, на меня, наверное, повлияло то, что я два года училась в школе, которая имеет пограничный уклон. И вот вся это дисциплина и подготовка и помогла мне поступить сюда.

Абитуриенты подают документы в вузы военных структур-16

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Сегодня прибывают к нам абитуриенты, которые изъявили желание поступать в пограничный институт. Они уже прошли довольно-таки большой этап отбора, предварительный и окончательный профессиональный отбор. Они показали свои результаты по физической подготовке, а сегодня каждый из них приносит те свои знания и результаты ЦЭ и ЦТ и подают в приемную кампанию пограничного института.

Информацию о ходе вступительной кампании вузы обновляют на своих сайтах. Кстати, в 2023 году многие университеты открыли новые специальности, исходя из запросов экономики. В БГУ, например, будут готовить специалистов государственного аудита и кибербезопасности.

# Вступительная кампания # общество # Сергей Жилинский # Фотофакт

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