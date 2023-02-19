В Институте погранслужбы прошёл день открытых дверей. Что показали гостям?

Новости Беларуси. Узнать все нюансы поступления и своими глазами увидеть, что ждет на учебе, а после – на службе. День открытых дверей прошел в пограничном институте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся школ, гимназий и училищ – всего более 500 человек – приехали в вуз, чтобы познакомиться с преподавателями и определиться с будущей специальностью. Начальник института рассказал гостям о порядке поступления, особенностях учебного процесса и перспективах службы на госгранице.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

В этом году произошли существенные изменения по порядку поступления в пограничный институт. Конечно же, в соответствии с указом Президента определенные льготы сегодня получили воспитанники военно-патриотических классов, клубов. Исходя из новых требований, выпускнику средней школы необходимо будет сдавать всего лишь два централизованных экзамена в средней школе. И с этими результатами после прохождения предварительного и окончательного профотбора по месту жительства мы будем рады видеть выпускников школ в нашем пограничном институте.

Александр Стародубец, кадет Минского городского кадетского училища:

Узнал больше о пограничной службе, решил идти именно на заставу пограничную. Это более активное и интересное, как по мне, занятие.