В Институте погранслужбы прошёл день открытых дверей. Что показали гостям?

Новости Беларуси. Узнать все нюансы поступления и своими глазами увидеть, что ждет на учебе, а после – на службе. День открытых дверей прошел в пограничном институте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Узнать все нюансы поступления и своими глазами увидеть, что ждет на учебе, а после – на службе. День открытых дверей прошел в пограничном институте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учащиеся школ, гимназий и училищ – всего более 500 человек – приехали в вуз, чтобы познакомиться с преподавателями и определиться с будущей специальностью. Начальник института рассказал гостям о порядке поступления, особенностях учебного процесса и перспективах службы на госгранице.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
В этом году произошли существенные изменения по порядку поступления в пограничный институт. Конечно же, в соответствии с указом Президента определенные льготы сегодня получили воспитанники военно-патриотических классов, клубов. Исходя из новых требований, выпускнику средней школы необходимо будет сдавать всего лишь два централизованных экзамена в средней школе. И с этими результатами после прохождения предварительного и окончательного профотбора по месту жительства мы будем рады видеть выпускников школ в нашем пограничном институте.
Александр Стародубец, кадет Минского городского кадетского училища:
Узнал больше о пограничной службе, решил идти именно на заставу пограничную. Это более активное и интересное, как по мне, занятие.
Кроме того, пограничники организовали для гостей увлекательную экскурсию: продемонстрировали образцы вооружения, приемы рукопашного боя, а рота почетного караула – мастерство строевой выучки. Также у каждого была возможность заглянуть в учебные классы и казармы, чтобы посмотреть, как живут курсанты.
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