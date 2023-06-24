Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной

Новости Беларуси. Уже через месяц они станут на охрану государственных рубежей. Лейтенантские погоны надели выпускники Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже через месяц они станут на охрану государственных рубежей. Лейтенантские погоны надели выпускники Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В праздничном строю – курсанты и офицеры, окончившие магистратуру. Немало среди них отличников учебы. Дипломы и ценные подарки выпускникам вручил председатель Госпогранкомитета Беларуси, отметив, что в высоком уровне подготовки парней убедился лично во время государственного экзамена.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
За 4 года нам удалось сегодня подготовить настоящих профессионалов и патриотов своей страны. Я уверен, что наши выпускники справятся с самыми сложными задачами по охране и защите государственной границы. Они будут способны защитить своих родных, свой народ и наше государство. Задачи, которые стоят по подготовке сегодняшних пограничников, очень сложные. Необходимо в сегодняшних реалиях обстановки подготовить того человека, который будет способен принимать самостоятельно решения по охране государственной границы.
Традиционно в завершении торжественного мероприятия выпускники простились с боевым знаменем и подбросили в небо монеты.