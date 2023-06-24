Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной

В праздничном строю – курсанты и офицеры, окончившие магистратуру. Немало среди них отличников учебы. Дипломы и ценные подарки выпускникам вручил председатель Госпогранкомитета Беларуси, отметив, что в высоком уровне подготовки парней убедился лично во время государственного экзамена.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

За 4 года нам удалось сегодня подготовить настоящих профессионалов и патриотов своей страны. Я уверен, что наши выпускники справятся с самыми сложными задачами по охране и защите государственной границы. Они будут способны защитить своих родных, свой народ и наше государство. Задачи, которые стоят по подготовке сегодняшних пограничников, очень сложные. Необходимо в сегодняшних реалиях обстановки подготовить того человека, который будет способен принимать самостоятельно решения по охране государственной границы.