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Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной

24 июня 2023 13:56
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Новости Беларуси. Уже через месяц они станут на охрану государственных рубежей. Лейтенантские погоны надели выпускники Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной-1

В праздничном строю – курсанты и офицеры, окончившие магистратуру. Немало среди них отличников учебы. Дипломы и ценные подарки выпускникам вручил председатель Госпогранкомитета Беларуси, отметив, что в высоком уровне подготовки парней убедился лично во время государственного экзамена.

Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной-4

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
За 4 года нам удалось сегодня подготовить настоящих профессионалов и патриотов своей страны. Я уверен, что наши выпускники справятся с самыми сложными задачами по охране и защите государственной границы. Они будут способны защитить своих родных, свой народ и наше государство. Задачи, которые стоят по подготовке сегодняшних пограничников, очень сложные. Необходимо в сегодняшних реалиях обстановки подготовить того человека, который будет способен принимать самостоятельно решения по охране государственной границы.

Лейтенантские погоны. В Институте пограничной службы прошёл выпускной-7

Традиционно в завершении торжественного мероприятия выпускники простились с боевым знаменем и подбросили в небо монеты.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Сергей Жилинский # Фотофакт

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