Произошла гигантская утечка данных с 149 млн логинов и паролей Gmail и Facebook

Информация 149 млн аккаунтов на платформах и сервисах попала в Сеть, об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Wired.

В открытой базе значились порядка 149 млн данных для входа в учетные записи, среди которых 48 млн – для Gmail, 17 млн – для Facebook, 420 тыс. – для криптобиржи Binance. В том числе обнаружены данные банковских карт, ключи для входа в цифровые системы правительств ряда государств и на стриминговые сервисы.

По сведениям Wired, владелец базы данных неизвестен. Предположительно, сбор информации мог вестись посредством вредоносного программного обеспечения.

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