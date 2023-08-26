Более 90 курсантов Института погранслужбы приняли присягу

Новости Беларуси. Они готовы посвятить жизнь службе вдоль рубежей нашей страны. В Институте пограничной службы более 90 курсантов приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В присутствии родных и друзей молодые люди зачитали клятву на верность Родине. На протяжении августа они осваивали курс начальной военной подготовки. Первокурсников учили владеть стрелковым оружием, проводили строевые тренировки, занятия по тактической и инженерной подготовке. Далее курсантов ждет учеба. В Институте сделали все, чтобы смоделировать условия современной белорусской границы.

Виктория Манушина, курсант Института пограничной службы Беларуси:

За месяц курса молодого бойца я научилась многому, начиная от строевой подготовки и заканчивая огневой подготовкой. Мы сдавали экзамены, старались, учились. Мы учили упражнения, стреляли. Очень часто нам очень нравилось, и девушек очень хвалили за их подготовку.

Никита Дубенко, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Я решил стать пограничником, потому что с детства мечтал стать военным и всегда хотел работать с людьми. К нам в школу приезжали представители Института пограничной службы, я решил поступать туда. Две мои мечты соединились воедино на специальности «идеологическая работа».

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Особенность набора заключается в том, что он проходил в очень серьезной борьбе. И мы хотим отметить, что в этом году у нас увеличен набор курсантов, у нас отмечаются более высокие баллы при поступлении в Институт. И конечно, более мотивированные ребята, которые уже на протяжении первого месяца обучения показали высокие результаты.