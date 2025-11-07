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В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции

07 ноября 2025 10:52
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По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции-2

Это еще одно подтверждение того, что белорусы осознают – без исторической памяти нет будущего. К памятнику вождя Октябрьской революции возложили цветы и венки.

В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции-4

Марина Козловская:
Сначала муж меня приводил одну на этот праздник, потом мы подключали старшую дочку, потом появилась младшая. И вот сегодня мы первый раз уже в таком большом составе, вот в четвертом пришли.

В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции-6

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Благодаря воле железной нашего Президента, его политическому курсу и политической дальновидности в Беларуси сохранена историческая память. Мы с уважением относимся к той эпохе, к тем событиям, благодаря которым, в том числе, наша страна впервые получила национальную государственность. Мы это помним и чтим.

События октября 1917 года стали поворотным моментом для всего мира, оказав огромное влияние на развитие многих стран и народов.

В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции-8

Знаур Гассиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в России:
Прибыл я в Республику Беларусь по приглашению ЦК Центрального Комитета Коммунистической партии Республики Беларусь, чтобы поздравить наш братский народ с этим замечательным праздником, который из года в год наполняется все новым и новым смыслом для жителей республики. Очень приятно видеть сегодня улицы Минска. Очень приятно видеть улыбающийся народ. И все это сохранено, в том числе, из-за завоевания Октября.

В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции-10

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси, заместитель министра иностранных дел Венесуэлы:
Для Венесуэлы участие в праздновании Дня Октябрьской революции очень важно. Это символ объединения народов, которые борются за свой суверенитет и независимость. Это прекрасная возможность обратиться и отдать дань памяти тем людям, которые своей отвагой смогли изменить ход истории.

7 ноября – дань уважения тем, кто приближал Великую Победу, восстанавливал страну из руин. Наследие Октября нашло свое отражение и в устройстве суверенной Беларуси. Мы строим государство на принципах единства, социального равенства, опираясь на патриотизм и традиционные семейные ценности.

# Сергей Сыранков

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