В Минске состоялся торжественный митинг, посвящённый 108-й годовщине Октябрьской революции

По традиции в День Октябрьской революции на площади Независимости в Минске собрались представители политических партий, общественных объединений, молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это еще одно подтверждение того, что белорусы осознают – без исторической памяти нет будущего. К памятнику вождя Октябрьской революции возложили цветы и венки.

Марина Козловская:

Сначала муж меня приводил одну на этот праздник, потом мы подключали старшую дочку, потом появилась младшая. И вот сегодня мы первый раз уже в таком большом составе, вот в четвертом пришли.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Благодаря воле железной нашего Президента, его политическому курсу и политической дальновидности в Беларуси сохранена историческая память. Мы с уважением относимся к той эпохе, к тем событиям, благодаря которым, в том числе, наша страна впервые получила национальную государственность. Мы это помним и чтим. События октября 1917 года стали поворотным моментом для всего мира, оказав огромное влияние на развитие многих стран и народов.

Знаур Гассиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в России:

Прибыл я в Республику Беларусь по приглашению ЦК Центрального Комитета Коммунистической партии Республики Беларусь, чтобы поздравить наш братский народ с этим замечательным праздником, который из года в год наполняется все новым и новым смыслом для жителей республики. Очень приятно видеть сегодня улицы Минска. Очень приятно видеть улыбающийся народ. И все это сохранено, в том числе, из-за завоевания Октября.