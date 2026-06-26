Беларусь и Китай планируют реализовать более 30 крупных проектов

В Палате представителей прошла встреча белорусской и китайской делегаций. Ключевыми темами экономической повестки стали взаимодействие в сфере микроэлектроники, машиностроения и образовательных обменов. Планируется реализовать более 30 крупных проектов. Особое внимание на встрече уделили межпарламентскому взаимодействию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны отметили итоги третьего онлайн-заседания Комитета высокого уровня по сотрудничеству между парламентами, которое состоялось в июне текущего года. Подобные контакты – очередной шаг на пути к созданию совместных проектов.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: В конечном итоге это реализовывается в тех проектах, направленных на повышение экономического благосостояния наших граждан, на защиту суверенитета и независимости. Мы с Китайской Народной Республикой очень схожи во взглядах на выстраивание внешней политики, внутренней политики, на тот миропорядок, который должен соответствовать интересам всех стран: взаимное уважение, препятствие односторонним санкциям.

Основу коллекции составляют классические труды марксизма-ленинизма, работы основоположников учения, а также современные издания, посвященные феномену экономического развития КНР. Коллекция центра будет регулярно пополняться, а в помещении оборудуют удобные места для чтения и изучения материалов.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Мы знаем, что между Китаем и Беларусью очень много общего в управлении государством и партией. Мы друг друга очень много изучаем и хотим, чтобы книги этого центра, смогли помочь нашим белорусским друзьям, в особенности товарищам из белорусской Компартии, поглубже узнать Китай.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Благодаря открытию такого центра здесь, на базе ЦК, будет возможность у коммунистов и не только: и у нашей молодежи, ученых, социологов, политологов, познакомиться с этими фундаментальными трудами, проникнуться и, возможно, ответить для себя на многие вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня.

Беларусь и Китай сотрудничают более 30 лет. За это время страны прошли путь от традиционной торговли к многомерному экономическому партнерству. Только за последнее десятилетие товарооборот вырос в три раза, а белорусский экспорт – вдвое.