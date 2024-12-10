ЦИК принял документы для регистрации Сергея Сыранкова кандидатом в Президенты Беларуси

Предвыборная кампания продолжается в Беларуси. ЦИК принял документы для регистрации Сергея Сыранкова кандидатом в Президенты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что документы могут подать как сами потенциальные кандидаты в Президенты, так и их представители по доверенности. Сергей Сыранков лично предоставил пакет необходимых документов. ЦИК их рассмотрит и примет решение. Отметим, для регистрации кандидатов, помимо предоставления полного перечня документов, инициативным группам необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей.

Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года, а с первых чисел 2025-го начнется агитация. Всем кандидатам в Президенты предоставят право на бесплатные выступления по телевидению и радио, а также разместить в печатных СМИ свои предвыборные программы.