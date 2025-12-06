Проект программы развития страны рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси
О стратегии во внешней и внутренней повестке, а еще о тактике в обеспечении достойного уровня жизни каждого белоруса пойдет речь на уникальной в мировом масштабе площадке. До этого важнейшего общественно-политического события остается меньше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18-19 декабря в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Вместе делегаты проанализируют приоритеты развития страны на ближайшую пятилетку, которые положены в основу проекта программы соцэкономразвития до 2030 года.
Проект прогнозного документа рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси. Представлять этот гражданский институт на ВНС будут 18 делегатов. Защита человека труда, его интересов – вот ключевой посыл представителей этой политической силы.
Кроме того, в развитии деловых инициатив важно помнить о людях, которые работают ради общего благосостояния. Также партийцы видят перспективы в сохранении уникальной белорусской модели социального государства.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Я вижу, что программа действительно направлена на повышение благосостояния людей. Это и вопросы демографии, и вопросы качественного образования, это и вопросы социальной политики, и тех социальных обязательств, которые государство на себя берет, наше социально ориентированное.
И те рычаги экономические, которые будут применяться, они как раз направлены, чтобы реализовывать и поднимать высокий уровень нашего населения. Поэтому ожидания самые, наверное, позитивные.
Беларусь уверенно укрепляет свой суверенитет, независимость, свой экономический потенциал и смело смотрит в будущее без каких-то потрясений и уж точно военных конфликтов, которых точно мы здесь не допустим.
У Всебелорусского народного собрания конституционный статус. Он закреплен решением референдума. Особенность и уникальность этой площадки в коллективном принятии стратегических для государства решений. И здесь важен комплексный и взвешенный подход, разумеется, с учетом внешних обстоятельств.
На внешнем контуре не становится меньше угроз и давления, с учетом особенного положения Беларуси нужны эффективные меры реагирования. Именно геополитическая стабильность и предсказуемость – база для экономического развития и решения социальных вопросов.
Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Мы видим, что прессинг ни коим образом не смягчается, видим абсолютно необоснованные какие-то танцы с бубнами вокруг наших западных рубежей, со стороны Польши и Литвы, постоянные провокации, эскалация ситуации. Самое главное сегодня – мир, стабильность и согласие в белорусском обществе. Коммунистическая партия Беларуси всецело к этому готова.
В конституционном статусе Всебелорусское народное собрание соберется во второй раз. Это по-настоящему демократичный инструмент народовластия. Он позволяет гражданам напрямую участвовать в управлении государством и принимать решения, от которых зависит будущее страны.
Программа ВНС насыщенная. В первый день работы собрания с Посланием к белорусскому народу и Парламенту обратится глава государства, а на следующий делегаты обсудят тренды будущей программы развития страны на пятилетку.