Проект программы развития страны рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси

О стратегии во внешней и внутренней повестке, а еще о тактике в обеспечении достойного уровня жизни каждого белоруса пойдет речь на уникальной в мировом масштабе площадке. До этого важнейшего общественно-политического события остается меньше двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18-19 декабря в Минске пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Вместе делегаты проанализируют приоритеты развития страны на ближайшую пятилетку, которые положены в основу проекта программы соцэкономразвития до 2030 года. Проект прогнозного документа рассмотрели на пленуме Коммунистической партии Беларуси. Представлять этот гражданский институт на ВНС будут 18 делегатов. Защита человека труда, его интересов – вот ключевой посыл представителей этой политической силы. Кроме того, в развитии деловых инициатив важно помнить о людях, которые работают ради общего благосостояния. Также партийцы видят перспективы в сохранении уникальной белорусской модели социального государства.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Я вижу, что программа действительно направлена на повышение благосостояния людей. Это и вопросы демографии, и вопросы качественного образования, это и вопросы социальной политики, и тех социальных обязательств, которые государство на себя берет, наше социально ориентированное. И те рычаги экономические, которые будут применяться, они как раз направлены, чтобы реализовывать и поднимать высокий уровень нашего населения. Поэтому ожидания самые, наверное, позитивные. Беларусь уверенно укрепляет свой суверенитет, независимость, свой экономический потенциал и смело смотрит в будущее без каких-то потрясений и уж точно военных конфликтов, которых точно мы здесь не допустим.

У Всебелорусского народного собрания конституционный статус. Он закреплен решением референдума. Особенность и уникальность этой площадки в коллективном принятии стратегических для государства решений. И здесь важен комплексный и взвешенный подход, разумеется, с учетом внешних обстоятельств. На внешнем контуре не становится меньше угроз и давления, с учетом особенного положения Беларуси нужны эффективные меры реагирования. Именно геополитическая стабильность и предсказуемость – база для экономического развития и решения социальных вопросов.