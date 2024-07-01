В Минске прошла церемония вручения партийных билетов новым членам Компартии Беларуси

В обновленном формате. Торжественная церемония вручения партийных билетов новым членам Коммунистической партии Беларуси прошла в столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный партбилет получили 11 человек. Среди новоприбывших – молодые, амбициозные парни и девушки, лидеры общественного мнения, политологи. Те, кто сможет популяризировать и продвигать деятельность партии.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Коммунистическая партия – это наиболее исторически сложившееся движение, партийное движение, которое объединило наши народы в период Великой Отечественной войны, гражданской войны и показало самое главное, что народ может успешно бороться за принципы справедливости, свой суверенитет и независимость. И самое главное – строить равноправную социально ориентированную экономику.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Являясь старейшей партией в стране, мы не только чтим те традиции, которые создавали наши предки, отцы, деды, прадеды, но в том числе создаем свои традиции. По решению бюро ЦК принято такое решение в столь знаковом для всех нас месте, у стен Дома-музея I съезда РСДРП, в преддверии юбилейной даты освобождения провести торжественную церемонию вручения партийных билетов для членов Коммунистической партии, которых мы сейчас примем в свои ряды.

У нас рассказывают мифы о Беларуси, мы увидели страну по-другому – генсек Компартии комитетов Каталонии.

Вручение партийных билетов в Доме-музее I съезда прошло в первый, но далеко не в последний раз. Такая торжественная церемония станет традицией белорусских коммунистов.