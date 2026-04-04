НАТО в канун своего 77-летия столкнулось с угрозой выхода из Альянса сильнейшего участника – Соединенных Штатов. Блок переживает острейший внутренний кризис, находясь при этом на историческом максимуме расширения. На данный момент в НАТО входят 32 страны. Казалось бы – это триумф. Однако есть один говорящий об обратном нюанс, который 4 апреля, не подозревая того, подсветило крупное американское издание The New York Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заголовке к одному из своих материалов оно по ошибке расшифровало НАТО как «Организацию Североамериканского договора», напрочь забыв про то что Альянс вообще-то Североатлантический. И это оговорка по Фрейду, ведь былого атлантического единства больше нет. Осталась только Северная Америка, которая уже одной ногой за дверью, и растерянная Европа, чьи общие договоренности существуют лишь на словах.

Именно об этом 4 апреля говорили за круглым столом, приуроченном к годовщине создания Североатлантического альянса, эксперты и представители компартии Беларуси. Особый статус обсуждению придало присутствие дипломатов из Ирана, КНДР, Кубы и России. Эти государства, сплотившиеся перед беспрецедентным западным давлением, едины в своей жесткой оценке происходящего. За десятилетия существования НАТО не принесло миру ничего, кроме войн и нестабильности. Альянс появился в 1949 году под предлогом защиты от советской угрозы. Но СССР исчез более 30 лет назад, а блок продолжает наращивать силы у границ Беларуси и России.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Мы сегодня с уверенностью можем заявить, что НАТО – самая страшная военная машина, которая когда-либо создавалась за всю историю человечества. США и их сателлиты в Европе, руководство НАТО, они всячески пытаются создать некий образ врага, против которого НАТО и должно выступать в целом. Это в свое время, конечно же, была и Куба, и потом Венесуэла. Вот сейчас Иран со своей якобы угрожающей кому-то ядерной программой и Союзное государство Беларуси и России. Вкладываются триллионы долларов в оборонку, абсолютно не считаясь с мнением тех же народов Европы или Америки, в угоду ограниченного элитарного круга людей, которые ведомы исключительно только желанием обогащения.