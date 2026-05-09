Белорусские СМИ присоединились к акции у Вечного огня в Минске

В Беларуси свято чтят память героев, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах и в подполье. Именно их несгибаемая воля заложила основу триумфа 1945-го – Победы, которая подарила нам мирное будущее. Символ этого великого подвига находится в самом сердце Минска. 9 Мая к монументу и Вечному огню бесконечным потоком идут люди, чтобы выразить благодарность и почтить память советского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Площадь Победы к этой минуте утопает в цветах. Поток людей к мемориалу не иссякает. Минчане и гости города идут к Вечному огню непрерывно.

Официальные лица, представители общественных организаций, политических партий – сегодня у символа нашей общей памяти сотни благодарных потомков. Люди приходят с портретами своих героев, с цветами, целыми семьями. Для каждого это глубоко личный момент, ведь своя история есть в каждом доме.

Я привела свою правнучку, она из Мурманска приехала. Чувство очень большой радости, что мы сейчас очень хорошо живем. И я очень благодарна всем военным, даже сейчас, и кто воевал за нас. Я просто без слез не могу на это смотреть.

Детям пытаемся как-то привить это чувство долга, чувство такой ответственности. Они прекрасно понимают и знают, для чего это все делается и для чего мы приезжаем. Беларусь бережно хранит память о своих героях. И сегодняшняя церемония, ее масштаб – свидетельство того, что связь поколений жива. Наш народ един в своем уважении к прошлому. Празднование Дня Победы: какие мероприятия проходят в Минске – читайте здесь.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Искажается история, перечеркиваются славные победы. В связи с этим мы, конечно же, стоим на страже исторической памяти и громко говорим о том, что именно многонациональный советский народ положил самую большую цену на алтарь Победы.

Андрей Стась, капитан хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Очень много хочется сказать каких-то слов, но самое главное, спасибо за то, что мы живем в свободной стране, что наши предки подарили нам мир.

Защита исторической правды – одна из ключевых задач. Сегодня в этом значительная роль отводится журналистам. В День Победы медиасообщество также в знаковом месте со всей страной возлагает цветы к Вечному огню. К акции присоединились и работники нашего телеканала.