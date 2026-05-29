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Компартия Беларуси подписала меморандум с Народно-революционной партией Лаоса

29 мая 2026 17:34
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Еще одним из практических итогов состоявшейся межпартийной конференции стало подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Коммунистической партией Беларуси и Народно-революционной партией Лаоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компартия Беларуси подписала меморандум с Народно-революционной партией Лаоса-2

Документ закрепляет ключевые направления взаимодействия от экономики и оборонной сферы до науки, образования, культуры и туризма. Фактически речь идет о дальнейшем расширении белорусского присутствия в странах дальней дуги и продвижении не только отечественной продукции, но и белорусских технологий на рынки Южной и Юго-Восточной Азии. Стороны прорабатывают совместные проекты в образовательной сфере и туристической отрасли.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Потенциал Лаоса и близлежащих стран региона еще не освоен. Не только белорусы, но и лаосцы не знают, по сути, красот нашей страны, в том числе и об уникальном историко-культурном и духовном наследии нашего государства. И в связи с этим и нам, и лаосской стороне будет всячески полезно пропагандировать и в информационном плане «подсвечивать» возможности обеих сторон.

Бунлыа Пханданувонг, председатель Комитета по международным делам ЦК Народно-революционной партии Лаоса:
В каждой стране есть правящие партии. В нашей стране это Народно-революционная партия. Поэтому мы считаем, что развитие межпартийных отношений станет стимулом для укрепления сотрудничества Беларуси и Лаоса в различных сферах.

Компартия Беларуси подписала меморандум с Народно-революционной партией Лаоса-4

Беларусь и Лаос объединяет схожий курс на социально ориентированное развитие государства. В этом ключе межпартийное сотрудничество рассматривается как важный инструмент укрепления гуманитарных связей и реализации договоренностей в интересах простых граждан.

# Международное сотрудничество # Сергей Сыранков # Коммунистическая партия Беларуси

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