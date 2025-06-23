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В Беларуси стартовал новый сезон республиканской акции «Шаг к успеху»

23 июня 2025 06:54
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«Шаг к успеху» – новый сезон республиканской акции начался. Олимпийские чемпионы, ученые, руководители предприятий навещают ребят по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал новый сезон республиканской акции «Шаг к успеху»-2

Основная цель – воспитание у юного поколения патриотизма и чувства гордости за Беларусь, ее достижения, а также формирование у ребят мотивации к саморазвитию и стремлению достигать успеха. Для этого на встречи с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях и санаториях, приглашаются выдающиеся деятели культуры, искусства, науки.

В Беларуси стартовал новый сезон республиканской акции «Шаг к успеху»-4

Матвей Товстуха, воспитанник оздоровительно-воспитательного лагеря «Олимпиец»:
Было интересно послушать таких людей, как Сергея Александровича. Вдохновляющая речь достаточно, потому что наш земляк. Интересно то, что человек, невзирая на какие-то проблемы в жизни, неудачи, должен всегда идти и стремиться к своей цели в первую очередь и достигать.

В Беларуси стартовал новый сезон республиканской акции «Шаг к успеху»-6

Сергей Сыранков, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:
В условиях, когда сегодня идет открытая информационная война за умы и сердца наших детей, как только мы почувствуем, что дети у нас и так патриоты, хоть на минутку где-то замешкаемся в плане общения с ними, разъяснения нашей истории, наших ценностей, наших приоритетов, наших целей и задач. Естественно, их пытливый разум будет занят чем-то другим. Вот этого мы допустить не можем никак.

Проект вовлекает молодежь в политическую и общественную жизнь Беларуси, помогает подросткам осознать разнообразие жизненных сценариев, выбрать тот путь, который приведет их к достижению личностного успеха.

# Дети # Государственная политика # Сергей Сыранков

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