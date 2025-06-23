В Беларуси стартовал новый сезон республиканской акции «Шаг к успеху»

Основная цель – воспитание у юного поколения патриотизма и чувства гордости за Беларусь, ее достижения, а также формирование у ребят мотивации к саморазвитию и стремлению достигать успеха. Для этого на встречи с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях и санаториях, приглашаются выдающиеся деятели культуры, искусства, науки.

Матвей Товстуха, воспитанник оздоровительно-воспитательного лагеря «Олимпиец»: Было интересно послушать таких людей, как Сергея Александровича. Вдохновляющая речь достаточно, потому что наш земляк. Интересно то, что человек, невзирая на какие-то проблемы в жизни, неудачи, должен всегда идти и стремиться к своей цели в первую очередь и достигать.

Сергей Сыранков, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

В условиях, когда сегодня идет открытая информационная война за умы и сердца наших детей, как только мы почувствуем, что дети у нас и так патриоты, хоть на минутку где-то замешкаемся в плане общения с ними, разъяснения нашей истории, наших ценностей, наших приоритетов, наших целей и задач. Естественно, их пытливый разум будет занят чем-то другим. Вот этого мы допустить не можем никак.

Проект вовлекает молодежь в политическую и общественную жизнь Беларуси, помогает подросткам осознать разнообразие жизненных сценариев, выбрать тот путь, который приведет их к достижению личностного успеха.